القسم الثاني من مشاريع العتبات المقدسة

حميد الموسوي

من إنجازات ومشاريع العتبة الحسينية المقدسة 👇

🔰قيام مركز الوارث للطباعة والنشر بطباعة خمسة ملايين كتاب لسنة ٢٠١٩ لتوزيعها على المدارس في مختلف المحافظات لمرحلتي الإبتدائية والمتوسطة بعناوين مختلفة وبتقنية حديثة

🔰المشروع الضخم بناء (مطار كربلاء الدولي) وفق أحدث المواصفات العالمية

🔰مشروع المنشآت الصحية المتنقلة المتطورة عدد (١٠٩) لخدمة الزائرين في الزيارات المليونية

🔰سيارات نقل الزائرين مجانا على مدار السنة وتكثيف جهودها في الزيارات المليونية

🔰مزرعة فدك للنخيل ٧٠ ألف فسيلة من بينها أصناف نادرة والعمل يسير بتقدم ملحوظ

🔰مشروع مجمع ريحانة المصطفى الذي يعد من المشاريع النوعية المتطورة ويضم ٢١ طابق

🔰أكثر من 240 مليون دينار أنفقتها العتبة الحسينية لمعالجة ازمة الكهرباء في كربلاء

🔰مشروع تغليف وإكساء نهر الهندية

🔰بناء #عدة مدن للزائرين على طرق كربلاء مع النجف وبابل وبغداد وغيرها

🔰مشروع مركز معالجة أطفال التوحد

🔰تنصيب اجزاء من الشباك القديم في سرداب الإمام الحجة (عليه السلام) في الصحن الحسيني الشريف

🔰مشروع إسناد القبة الشريفة وتوسعة الجدران من الداخل

🔰مشاريع السراديب تحت الصحن الشريف لتوفير مساحة أكبر للزائرين

🔰مشروع ضخم لتوسعة وتسقيف المخيم الحسيني

🔰مستشفى خاتم الأنبياء (ص) للأمراض القلبية والأوعية الدموية في كربلاء المقدسة بتقنيات عالمية

🔰مشروع مجمع مدارس الايتام النموذجية والتي تعد الأولى من نوعها في العراق

🔰إستملاك أراضي قرب المرقد المطهر لإنشاء مدينة كاملة تستوعب الزائرين

🔰مشروع مدرسة ومكتبة الإمام الحسين (عليه السلام) بقضاء الصويرة في محافظة واسط

🔰مشروع عالمي يقدم خدماته للمواطنين على مدار العام ويواكب التطور العالمي بشكل سريع يتمثل بمعرض للمواد الإنشائية

🔰افتتاح مستشفى في كربلاء بإسم سفير الإمام الحسين (عليه السلام) حيث تعد حديثة ومتطورة وتدار من قبل شركة طبية عالمية

🔰مدينة زراعية خُصِصَت لإنتاج المحاصيل الزراعية والمنتوجات الحيوانية وفق أحدث التقنيات

🔰مشروع قراني عده المختصون تحفة فنية فريدة من نوعها على مستوى العراق بقطعة أرض مساحتها (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين ألف متر مربع بثلاث طوابق

🔰مشروع إستخدام الطاقة الشمسية في سقي مدينة الإمام الحسين (ع) الزراعية الواقعة على طريق كربلاء _ نجف

🔰تحقيق نسبة 90% في مشروع الحائر المحيط بمرقد الامام الحسين ع وتجهيزه بأدوات تستخدم لأول مرة في عتبات العراق

🔰مدرسة وشقق سكنية خصصت لطلبتها وفق الطراز الحديث تشيدها العتبة الحسينية في كربلاء

🔰إفتتاح مخازن السيد اسماعيل الواقعة بين كربلاء والحلة ومخازن أخرى

🔰تزجيج الرواق الشرقي للحرم الحسيني المطهر

🔰إنجاز مجموعة من الأعمال الخاصة بمشتل العتبة الحسينية المقدسة

🔰ديكورات خشبيه لتغطية الدعامات الحديدية لشرفة باب القبلة في العتبة الحسينية المقدسة

🔰مشروع محطَّة الحرمين الكهربائية الأولى ونجاحه المتقدم

🔰مشروع مركز الوارث للطباعة والنشر يستورد أحدث الأجهزة والمكائن الطباعية ذات النوعية الجيدة والطاقة الإنتاجية العالية

🔰مشروع المركز الثقافي والفكري للإمام الحسين (ع) في بابل

🔰تصاميم وبنايات ومراكز مهمة في محافظة كربلاء المقدسة

🔰مشروع مُستشفى الإمام الحُسين ع التخصُّصي للأمراض السرطانية

🔰تطوير منطقة مابين الحرمين الشريفين

🔰مجمع الامام الحسن المجتبى (عليه السلام) الثقافي

🔰مرأب العتبة الحسينية العصري

🔰نصب محطّة تصفية وتحلية وبراد ماء في شارع الشهداء

🔰مشاريع الدورات القرآنية الصيفية

🔰عدة مشاريع داخل العتبة المقدسة من بناء وترميم وغيرها

🔰عدة مشاريع أخرى متضمنة بناء وتوسعة وتهيئة الأماكن للزائرين الكرام

🔰معهد الإمام الحسين (عليه السلام) لرعاية المكفوفين وضِعاف البصر ، جهة رائدة في كربلاء لرعاية هذه الشريحة المحرومة من التوعية والتعليم والتسلّح بالمعرفة.

🔰مشروع مركز الحوراء زينب (عليها السلام) والذي بدوره يوفر عدة مشاريع لشريحة النساء

🔰مشروع مجمع الفردوس السكني

🔰مشروع (وعد الله الطبي) الإنساني التخصصي لعوائل شهداء الحشد الشعبي والقوات الامنية مجانا

🔰مشروع ثانوية أولاد مسلم للأيتام في كربلاء

🔰مدرسة الامام الحسين (عليه السلام) الدينية في قضاء القاسم

🔰 مشروع محلي بمواصفات عالمية لمخازن المنتجات الحيوانية والزراعية المبردة والمجمدة والواقع على الطريق الرابط بين محافظتي كربلاء المقدسة و النجف الاشرف

🔰 مستشفى الشيخ احمد الوائلي التخصصي الجراحي

🔰مشروع تبنته العتبة الحسينية لإيواء عوائل شهداء الحشد الشعبي

🔰المشروع الزراعي للحنطة

🔰مجموعة مدارس الوارث النموذجية

🔰مجموعة بيوت متكاملة لإيواء العوائل المتعففة

🔰مشروع المراقبة الإلكترونية للمرقد الشريف

🔰عدة مشاريع زراعية وحيوانية ترفد الأسواق

🔰مشاريع زراعة الحنطة والشلب

🔰مشروع أحواض تربية الأسماك

🔰مشاريع تنموية عديدة

🔰مشروع الحزام الأخضر حول كربلاء المقدسة بالتعاون مع العتبة العباسية المقدسة

🔰مشروع تحلية الماء في كربلاء المقدسة

🔰مدرسة علي الأصغر للأيتام

🔰مشروع تربية الدواجن

🔰مشاريع عديدة متواصلة لتطوير الواقع الخدمي

🔰مشروع لمكافحة التصحر

🔰مختبر السبطين الهندسي الإنشائي في الديوانية

🔰 وغيرها من المشاريع الكثيرة وكل ذلك نشرناه في

صفحة المرجعية الدينية فوق الشبهات بالوثائق والفيديو

2 . جزء من مشاريع العتبة العباسية المقدسة 👇

تصميم وصناعة شبّاك مرقد أبي الفضل العبّاس(عليه السلام).

صناعة وتذهيب بلاطات مأذنتي العتبة العبّاسية المقدّسة.

مشروع التوسعة الأفقيّة للعتبة العبّاسية المقدّسة بمساحة (30) ألف متر مربّع.

توسعة حرم مرقد أبي الفضل(عليه السلام) بتسقيف صحنه الشريف.

تصميم وبناء وتجهيز مستشفى الكفيل التخصّصي في كربلاء.

تصميم وبناء مستشفى الكفيل التخصّصي في محافظة بابل (وهو قيد الإنشاء ومتوقّف بسبب توقّف التمويل).

مشروع بناء أواوين الطابق الثاني من العتبة العبّاسية المقدّسة.

مجمّع العبّاس(عليه السلام) السكني بواقع (829) داراً مع المدارس ومراكز التسوّق والمستوصف والجامع والبنى التحتيّة والشوارع.

مشروع مرآب الكفيل للصيانة والخدمات.

مشروع تطوير مقام الإمام المهديّ(عجّل الله فرجه الشريف).‏

مشروع إنشاء المجمّع الخدميّ للعتبة العبّاسية المقدّسة على طريق (النجف – كربلاء).

مشروع إنشاء مجمّع العفاف النسويّ للتسوّق.

مشروع بناية إذاعة الكفيل النسويّة ومعهد الكفيل لتقنية المعلومات وتطوير المهارات.

تصميم وإنشاء مركز الكفيل داينمك للعلاج الطبيعيّ والتأهيل الصحّي.

تصميم وإنشاء مجمّع الشيخ الكليني(قده) لخدمات الزائرين على طريق (بغداد – كربلاء).

تقوية وإعادة تذهيب الأعمدة المذهّبة لطارمة حرم أبي الفضل العبّاس(عليه السلام)

مشروع التكييف المركزيّ لصحن وحرم أبي الفضل العبّاس(عليه السلام). ‏

مشروع مصنع المحاليل الوريديّة.

مجمّع بناية الإمام الهادي(عليه السلام) للضيافة.

مجمّع بناية مركز الصدّيقة الطاهرة(عليها السلام) للنشاطات النسويّة.

مشروع المجمّع الصناعي والمخزني (السقاء/2).

مشروع ترميم وصيانة القبّة الشريفة.

مشروع تقوية وتطوير جدران وأرضيّة وسقف سرداب قبر أبي ‏الفضل العبّاس(عليه السلام).

مشروع إنشاء المجمّعات الصحّية على طريق (بابل – كربلاء).

مشروع إنشاء مجمّع الصحّيات قرب باب الكفّ.

مشروع كشف التكهّفات الأرضيّة لحرم أبي الفضل العبّاس(عليه السلام) وحقنها بالإسمنت.

مشروع محطّة العتبة العبّاسية المقدّسة لتحلية المياه وتصفيتها.

مشروع إنشاء معمل الثلج.

إنشاء شبكة قابلوات محطّة الحرمين الكهربائيّة.

بناء محلّات الوضوء ومناهل شرب الماء في مدخل شارع العبّاس(عليه السلام).

مشروع المجمّع المخزنيّ ومجموعة ورش ومعامل السقاء/1.

مشروع الخبّاطة المركزيّة.

المختبر الهندسيّ الإنشائي.

مشروع مطبخ الزائرين الخارجيّ.

إنشاء قاعة الإمام الحسن(عليه السلام) للمؤتمرات والندوات.

مشروع مخازن ومعامل السقّاء/3.

معمل إنتاج البلوك الإسمنتيّ المجوّف.

مشروع المجموعة الصحّية الأولى.

مشروع التوثيق الهندسيّ الإلكترونيّ للعتبة العبّاسية المقدّسة.

مشروع مخازن السجّاد.

معمل إنتاج طابوق الرصف الخرساني (المقرنص) والقالب الجانبي (الكربستون).

تقوية وتطوير وتجميل الجدار الخارجيّ لحرم أبي الفضل العبّاس(عليه السلام).

إنشاء معمل الكسّارة.

مشروع السّاقي الخدميّ.

مجمّع بناية أقسام العتبة العبّاسية المقدّسة.

مشروع محطّة الكهرباء الثانويّة الخاصّة بمجمّع الكفيل السكني.

مركز ثقافي وخدمات للعتبة العبّاسية المقدّسة (المجمّع الأوّل).

مجمّع مخازن وورش الجماليّة.

مشروع توسعة مقام الإمام المهديّ(عجّل الله فرجه).

مجمّع تعليميّ وتدريسيّ/2.

ورش ومخازن (المجموعة الأولى/ موقع الوفاء).

المجمّع المصنعي والمخزني على طريق (النجف – كربلاء).

المجموعةُ الثانية من مشروع ورش ومخازن العتبة المقدّسة.

مشروع البثّ المباشر(SNG).

معهد الكفيل لذوي الاحتياجات الخاصة .

معهد الكفيل لتقنية المعلومات وتطوير المهارات.

مركز الكفيل للطباعة الرقمية.

معهد القرآن الكريم (مختص بالنشاطالقرآني وثقافته وعلومة.

المركز الإسلاميّ للدراسات الاستراتيجيّة.

مدينة الزائرين على طريق الحلّة.

مدينة الزائرين على طريق النجف.

إنشاء وتصميم مطبعة ودار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع.

مشروع مكتبة ودار مخطوطات العتبة العبّاسية المقدّسة.

إنشاء محطّة بركات أبي الفضل العبّاس(عليه السلام) لتربية الأغنام.

مزارع خيرات أبي الفضل العبّاس(عليه السلام).

مجموعة مشاتل العتبة العبّاسية المقدّسة للزهور والعسل والشتلات.

مصنع الجود لصناعة المستلزمات الزراعيّة.

مصنع أعلاف العتبة العبّاسية المقدّسة.

مضيف أبي الفضل العبّاس(عليه السلام) داخل العتبة العبّاسية المقدّسة.

مشروع توسعة بوّابات العتبة العبّاسية المقدّسة.

مشروع مركز الاتّصالات والمراقبة المرئيّة والسيطرة الأمنيّة.

مشروع بناء برج ساعة العتبة العبّاسية المقدّسة وشراء ساعة جديدة.

مشروع إنشاء شبكة اتّصالات سلكيّة ولاسلكيّة ضمن البنى التحتيّة في العتبة العبّاسية المقدّسة.

مشروع محطّات تحويل الطاقة الكهربائيّة للعتبة العبّاسية المقدّسة.

مشروع مزارع الساقي لأصناف النخيل النادر.

مصنع المنظّفات والمواد الكيمياويّة.