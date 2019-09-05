عمائمُ أذِنَ الله أنْ تسمو

حميد الموسوي

عن العمائم التي نسجت من خيوط الايمان ..تلفعت بغارالحق..ترطبت بعرق غبار الجهاد الدفاعي والعمل الصادق الجاد والاخلاص في خدمة المجتمعات ؛ واعتلت رؤوساً تعشق الشهادة دفاعا عن المبادئ والعقائد والشرف والاوطان فصارت أكاليل فخر ورايات سماوية الانتماء .عن هذه العمائم اتحدث . والاّ فقد يرتدي لص رتبة جنرال في الجيش او الشرطة .. قد يرتدي سفاح صدرية طبيب او خوذة مهندس ..و...و ..و قد يعتمر دجال اومشعوذ جاهل عمة امام .

اتحدث عن عمائم كابدت شظف العيش ؛ تحملت سفه التافهين وجهل الجاهلين ؛صبرت على ظلم الظالمين وتصدت لعروش الطغاة المستكبرين .

اتحدث عن عمائم شيدت صروح حوزات ؛بابل وسامراء ؛والنجف الاشرف لأحياء دين محمد الاصيل، بعد ان لاثته وشوهت تعاليمه الانسانية ودثرت جماله وسماحته مخالب الامويين؛ وانياب العباسيين ؛وحوافر العثمانيين .فرممت خارطته التي رسمهما محمد؛ ورفعت ابوابه التي نصبها علي؛ ومسحت دموع فاطمة الزهراء التي غسلت مصاحفه ؛ وازالت السموم التي قطعت كبد الحسن دفاعا عن وجوده ؛وتوضأت بدماء الحسين التي اهرقت من اجل خلوده .رسمت مساره بأبهى الالوان ؛سطرت فقهه وعقائده واصوله وفروعه ومنطقه بأوضح الصور ؛ وصاغت أحكامه- عباداته ومعاملاته – جلية لتنظيم حياة الناس حسب مقتضيات الشرع الحنيف .

اتحدث عن عِمّةٍ فجرت ثورة التنباك انطلقت فتواها من سامراء العراق فكسرت شوكت بريطانيا العظمى في ايران .

عن عِمّةٍ فجرت ثورة العشرين فحطمت جبروت بريطانيا في العراق واوقفتها عن وصول بغداد 3 ثلاث سنوات .

عن عِمّةٍ اطاحت بأعظم امبراطرية ايرانية معاصرة امتد حكمها قرابة 2700 عام واسقطت عرش شاهنشاهها دون أنْ تطلق رصاصة واحدة.

عن عِمّةٍ لبنانية هزمت اعتى جيوش الشرق الاوسط واهانت اسطورة الجيش الاسرائيلي الذي لا يهزم ومرغت جبروت الصهاينة وجيشهم الذي هزم الجيوش العربية مجتمعة عام 1967 .

و عن عِمّةٍ تصدت لأعتى تنظيم ارهابي دولي عالمي متوحش؛ جيوشه قطعان نفايات الدول العربية والاسلامية من عتاة المجرمين خريجي السجون واندية القمار والمخدرات ؛ مدجج باحدث الاسلحة العصرية والتقنيات الالكترونية المذهلة ؛مدعوم بالاف المحطات الفضائية والمواقع الالكترونية ؛معزز باخطر اجهزة المخابرات الاميركية والاسرائيلية والتركية والعربية ؛ومدعوم بمليارات الدولارات الاميركية الخليجية ، غايته اسقاط العراق وتمزيقه ومن بعده تفتيت الشرق الاوسط بمجمله ؛فجاءت فتوى الجهاد الكفائي من ضريح علي بن ابي طالب أطلقها واثقا المرجع الكبير سيد علي الحسيني السيستاني فأحالت الهجمة ترابا ورمادا وحطاما على يد شباب العراق وبابسط الاسلحة التقليدية القديمة وسط ذهول العالم باسره .

دوائر المخابرات الاميركية والصهيونية والخليجية وبعد هزيمتها النكراء لم تجد غير التصدي للحشد الشعبي وقصف مواقعه وقواعد سلاحه فاندفعت مسعورة للتشويش والفبركة وكيل التهم السخيفة عبر وسائل اعلام مرتزقتها ؛ فضائياتها وصحفها ومواقعها وعملائها في محاولة يائسة للنيل من حوزة النجف الاشرف واسقاط هيبتها . وآخرها اتهامها بفساد مالي كبير مع ان المرجع يعيش شظف العيش في دار مؤجرة مساحتها 70 مترا في زقاق نجفي قديم .

ونرد على هذه الاتهامات والشكوك بهذه الاحصائية لجزئية واحدة وهي شريحة الارامل والايتام التي تقوم الحوزة برعايتها مع بعض المشاريع الصحية والتعليممية والزراعية :

مشاريع مكتب سيد علي السيستاني للايتام والعوائل الفقيرة في العراق

مشروع مجمع الامام الرضا (ع)/بغداد

*يقع المشروع في منطقة المعامل /بغداد

*مساحة الأرض تبلغ 500م2

*يتكون من ( 12 ) وحدة سكنية

* من المشاريع الخدمية المخصصة لإسكان العوائل

*يتكون المجمع السكني من (طابقين + الطابق الأرضي)

كل طابق يتكون من ( 4 ) وحدات سكنية، مساحة الوحدة 100م2

ويحتوي على ( إستقبال + 2 غرفة نوم + مطبخ + خدمات ).

2

مجمع الامام الجواد(ع) / بغداد

*يقع المشروع في منطقة سبع قصور.

*تبلغ مساحته 3838م2 .

*يتكون من 28 وحدة سكنية.

* من المشاريع الخدمية لأسكان العوائل.

*يتكون المجمع السكني من طابق أرضي، أما الوحدة الواحدة فتحتوي على:

(إستقبال + 2 غرفة نوم + مطبخ + خدمات).

3

مركز الانجم الزاهرة/ بغداد

*يقع المشروع في مدينة الكاظمية المقدسة

*تبلغ مساحة الأرض 1672م2

*يتكون من أربعة طوابق

* من المشاريع الخدمية لليتامى

*مركز يحتوي على ورش مخصصة للذكوروأخرى للإناث ؛ لتعليم اليتامى

-الذين لم يوفقوا في إكمال دراستهم - حرفا معينة ، بالإضافة الى احتوائه على مركز صحي ومركز للتأهيل النفسي ومخازن.

4

عمارة الحبيب/ النجف الأشرف

*تبلغ مساحة الأرض 540م2

*يتكون من 3 طوابق

*تم استلامه ، وهومنجز من قبل الواقف ، و من المشاريع الريعية التي يعود ريعها للأيتام

*يحتوي على محلات تجارية

*يكفل المشروع (246) يتيماً سنويا من أصل 57,414

5

مشروع نور الحسين(ع) النجف الأشرف

تبلغ مساحة الأرض 198م2 وهو عبارة عن مشروع ريعي، يحتوي على قاعات ومحلات تجارية ومكاتب.

يكفل الأيتام.

6

فندق السيدة رقية (ع)/كربلاء المقدسة

*يقع المشروع في شارع السدرة

*تبلغ مساحة الأرض 67م2

*يتكون من ( 7) طوابق و بمجموع 40 سريراً

*وهو من المشاريع الريعية التي يعود ريعها لرعاية الأيتام

* يكفل المشروع نحو (60) يتيما سنويا من أصل 57,414

7

فندق برج الكاظمية/ بغداد

*يقع المشروع في مدينة الكاظمية المقدسة

*تبلغ مساحة الأرض 810م2 يتكون من 12 طابقا ، تم إنجاز 5% منه

* من المشاريع الريعية لليتامى

*عبارة عن فندق يعود ريعه للأيتام عبر مؤسسة العين

8

مركز حكايتي / النجف الاشرف

*يقع المشروع في منطقة حي العدالة

*تبلغ مساحة الأرض 1350م2

*يتكون من ثمانية طوابق

*تم إنجاز 95% من هيكل المشروع

* من المشاريع الخدمية وهو عبارة عن مركز تربوي وتثقيفي وترفيهي

9

مركز الانجم الزاهرة / النجف الاشرف

*يقع المشروع في منطقة الحيرة

*تبلغ مساحة الأرض 830م2

*يتكون من طابقين

*تم إنجاز 75% منه ، وهو من المشاريع الخدمية لليتامى

*مركز يحتوي على ورش مخصصة للذكور وأخرى للإناث ، لتعليم اليتامى- الذين لم يوفقوا في إكمال دراستهم - حرفا معينة ، بالإضافة الى احتوائه على مركز صحي ومركز للتأهيل النفسي ومخازن.

10

فندق ميثم التمار/النجف

يقع المشروع قرب شارع ميثم التمار

*تبلغ مساحة الأرض 1000 م2 ، يتكون من شقق فندقية موزعة على 13 طابقاً

*تم إنجاز 70% من هيكل المشروع، اما نسبة الانجاز الكلي فهي 45%.

* من المشاريع الريعية التي يعود ريعها لأيتام المؤسسة

11

مخازن الزبير / البصرة

*يقع المشروع في قضاء الزبير

*تبلغ مساحة الأرض 40 دونماً

*تم إنشاء مخزنين ، ومن المؤمل انشاء مخازن أخرى مجاورة

* من المشاريع الريعية التي يعود ريعها لليتامى

12

مركز الانجم الزاهرة / البصرة

* يقع المشروع في منطقة المْدَينة

* تبلغ مساحة الأرض 518.62 م2

* يتكون من طابقين ، تم إنجاز 72% من هيكل المشروع

* من المشاريع الخدمية لليتامى وهو عبارة عن (مقر+ورش+مركز صحي) .

13

مجمع السيد محمد(ع) السكني/بلد

* يقع في محافظة صلاح الدين.

* تبلغ مساحته 7500 متر مربع تقريباً .

* يتكون من 50 وحدة سكنية.

* يتكون من طابق أرضي فقط.

* تم إكمال هيكل 35 وحدة سكنية من أصل 50 .

14مركز الانجم الزاهرة /الديوانية

*تبلغ مساحة الأرض 2000م2

*يتكون من ( 3 طوابق + طابق أرضي) نسبة الإنجاز 45% من هيكل المشروع

* من المشاريع الخدمية لليتامى وهو عبارة عن (مقر+ورش+مركز صحي).



15

مركز الكفيل داينمك للعلاج الطبيعي والتأهيل الصحي

هذا المشروع أقيم على أرضٍ مساحتها (600م2) وبواقع ثلاثة طوابق قابلة للزيادة في حيّ الحسين جنوب غرب المدينة، ويحتوي على العديد من الأقسام التخصّصية في العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي، ويأتي هذا المشروع في إطار سعي العتبة المقدسة الجاد وطموحها الكبير والمتواصل لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية والارتقاء بها للمواطنين من داخل محافظة كربلاء المقدسة وخارجها

16

مشروع المياه البديلة لنهر الفرات

أنهى قسمُ المشاريع الهندسيّة في العتبة العباسيّة المقدّسة بالتعاون مع دائرة آبار محافظة كربلاء المرحلة الأولى من مشروع الساقي للمياه البديلة عن مياه نهر الفرات التي تضمّنت افتتاح عشرة آبار ارتوازية من أصل (50) بئراً.. ويأتي هذا المشروع لمواجهة أزمة المياه التي بدأت تُلقي بظلاله

ا على العالم بصورةٍ عامّة وعلى العراق بصورةٍ خاصّة من خلال قلّة مناسيب مياه نهري دجلة والفرات

17

مشروع فدك لزراعة النخيل

المساحة الكلية للمشروع تبلغ (2000) دونم, قسمت الى خمس مقاطع بواقع 400 دونم للمقطع الواحد، بواقع 70 الف فسيلة

18

مدينة سيد الأوصياء السكينة

تضم المدينة مسجدا بمساحة 1200 متر مربع, ومركزاً صحياً بطابقين , وبناية للإدارة والمضيف بمساحة 1400 متر مربع, ومطبخ ملحق بسعة 500 متر, ومجاميع صحية وحمامات, وشقق سكنية بحدود 220 شقة, و(11) قاعة منام للزائرين مساحة الواحدة منها (800)متر بطابقين ونافورات وحدائق.

19

مجمع مدارس الأيتام النموذجية، 1200 طالب

المساحة الكلية المحددة لهذا المشروع بلغت 19300 م2 مقسمة الى ثلاث بنايات تتكون من سرداب يستخدم كمراب للسيارات مساحته 3050 م2 ويستوعب 70 سيارة كذلك يحتوي السرداب على خزان ماء بسعة 100 م3 وعلى غرفتين للخدمات مقسمة الى عدة اقسام منها، كافتريا عدد (2) ومكتبة عدد (2 ) ومصلى عدد (2) مساحة المصلى الواحد 300 م2 وغرفة استعلامات عدد 2 وعلى قاعة متعددة الاغراض بمساحة 800 م2.

20

مجمع ريحانة المصطفى/كربلاء

المشروع يتكون من (21) طابق، خصص الأرضي منها كاستعلامات ومحلات وغرفة أمن واجتماعات وإنشاءات أخرى، في حين خصص الطابق تحت الأرض (السرداب ) ككراج لوقوف السيارات وكافة الخدمات الكهربائية والميكانيكية المتعلقة به، كما يتضمن المجمع مول متعدد الطوابق يتألف كل طابق منها من محال تجارية ذات تصميم متطور وعصري، فضلا عن (250) غرفة فندقية وشقق رئاسية ( رويال ) وبموصفات عالية.

21

مستشفى سفير الإمام الحسين الخيرية/كربلاء

تعاقد مع شركة (ترايس Trace) المتخصصة بإدارة المؤسسات الطبية لإدارة المستشفى والاشراف عليها من خلال تجهيزها بكافة الكوادر الطبية والاجراءات التي تحتاج لها، مبينا ان إدارة المستشفى اتفقت مع شركة (ترايس) على 120 الف وثيقة معتمدة عالميا للارتقاء بعمل المستشفى الى مستوى جيد خلال فترة زمنية محددة في العقد بلغت سنتين والتي من خلالها سيتم حصول المستشفى على الاعتمادية الكندية العالمية.

22

مجمع مدارس الأيتام النموذجي/كربلاء

تم تنفيذه على ارض مساحتها19,300) م2) ، مبينا ان البنايات تضم مرأب للسيارات مساحته 3050 م2 يستوعب 70 سيارة كذلك يحتوي السرداب على خزان ماء بسعة 100 م3 وعلى غرفتين للخدمات مقسمة الى عدة اقسام، إضافة الى قاعة متعددة الاغراض مساحتها الكلية 8000 م2.

23

مدينة الإمام الحسين عليه السلام الزراعية/كربلاء

زراعة (200) بيتا بلاستيكي خصص (103) بيتا للخيار (37) بيتا للطماطم (47) بيتا للباذنجان والفلفل الاخضر والحار و(10) بيوت بلاستيكية متفرقة مساحة البيت الواحد تصل الى (500 م2)، الى جانب نصب بيوت عدد (2) متعددة الفضاءات مساحة البيت الواحد (2500 م) استثمرت لمحصول الطماطم والخيار، فضلا عن استثمار جميع الضائعات الجانبية في البيوت البلاستيكية للزراعة.

24

(20000) دونما لإقامة المشاريع الاستثمارية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية/كربلاء

سيتم تخصيص (20000) دونما في منطقة الطار لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، مبينا ان مراحل استحصال الأرض واستملاكها وصلت الى مراحل متقدمة وان العتبة ستقوم باستيراد اكبر معمل اعلاف ومكائن زراعية من ارقى الشركات العالمية.

25

مشروع مجمع الإمام الحسن المجتبى/كربلاء

المشروع ينفذ على مساحة ارض (2375)م2 ومساحة البناء (1750)م2، موضحا ان المشروع من المشاريع المهمة والنادرة على مستوى كربلاء بل انه يعد اول مجمع ثقافي خدمي متميز على مستوى العراق.

26

مستشفى الشيخ احمد الوائلي التخصصي الجراحي

المشروع يضم عدد من صالات العمليات الكبرى والصغرى، إضافة الى انه يتألف من ثلاث بنايات بمساحة فعلية (15000 م2)، تتألف الاولى من (6) طوابق مع السرداب والثانية تتألف من (9) طوابق والثالثة تتألف من (9) طوابق مع السرداب.

27

مشروع اسكان العوائل الفقيرة/كربلاء

يتضمن المشروع انشاء مدينة سكنية تشتمل شبكات من الشوارع والساحات مجهزة بجميع الخدمات من الكهرباء والاتصالات وشبكات الماء الصافي وشبكات المجاري (المياه الثقيلة) ومجاري مياه الامطار ووحدات سكنية بلغ عددها (1000 ) وحدة وعلى اربع أنواع نوعين زاوية ووسطي بمساحة (150)م2 ونوعين اخرين زاوية ووسطي بمساحة (120) م2، مبينا ان المشروع يقام على ارض مساحتها (155) دونما.

28

مركز رعاية مرضى التوحد/كربلاء

المشروع يقام على ارض مساحتها الكلية (7636 م2)، تم تخصيص مساحة (2500 م2) في مقدمة المشروع, وهي مساحة مخصصة للمناطق الخضراء، (نافورات للمياه)، وأعمدة الانارة وأماكن للجلوس وغيرها، مضيفا يتألف المركز من بناية رئيسية تشمل سرداب وثمانية طوابق ليصبح عدد الطوابق الكلية للمشروع تسعة طوابق وقاعات دراسية وترفيهية ومسبح وساحة العاب للأطفال المرضى, وسيحتوي السرداب على (8) مرابا لوقوف السيارات, اضافة الى موقع خزانات المياه والوقود, (مولدات ال

طاقة الكهربائية),فيما يحتوي الطابق الارضي على اداره المشروع وعيادات الفحص وصفوف تدريسية للمرضى المتوحدين التي من شأنها رفع الروح المعنوية والصحية لدى المصابين وتساعدهم على النطق.

29

مجمع الفردوس السكني/كربلاء

مساحة (7100 م2) من الأرض قرب (باب طويريج) ونسبة انجاز العمل الحالية تصل الى (27%) والعمل جارٍ في نصب قوالب السقف لبعض طوابق المشروع وصب الجدران الساندة لها، "متابعا" يتألف (مجمع الفردوس) من سبع عمارات متعددة الطوابق تصل إلى ( 16 ) طابقا مع السرداب لكل عمارة تحتوي على شقق حديثة في طراز بنائها وبمساحات ما بين (124 – 250 م2) مختلفة مقسمة إلى مساحات متوسطة وكبيرة ويحتوي المجمع على كافة الخدمات التي يحتاجها ساكنو المجمع، ويقع على الشارع العام المؤدي الى محافظة بابل، ويبعد بمسافة (1150م) عن ضريح العباس (عليه السلام).

30

مدارس الأيتام النموذجية الخيرية

بمساحة المشروع الكلية هي (19500م2) أما المساحة البنائية بحدود (45800م2).

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مُستشفى الإمام الحُسين التخصّصي لعلاج الأمراض السرطانية

المبنى الاول بمساحة بنائية للطابق الاول 4700م2ويتألف من قسم العلاج بالاشعاع الموضعي,وقسم العلاج بالكيمياوي , وقسم التشخيص بالاشعة والرنين , وقسم العمليات , وقسم الطوارئ , وصيدلية ومختبر والعديد من العيادات وغرف الإداريين اما المبنى الثاني مبنى الكادر الطبي ،المساحة البنائية 1450م2 متكونة من ثلاثة طوابق متعددة الاغراض فيما يكون المبنى الثالث مبنى سكن المرضى متكون من( 4 ) طوابق ويقام على المساحة البنائية 1450م2 .

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مستشفى خاتم الأنبياء للأمراض القلبية

ان المشروع يتكون من بنايتين، وهما البناية الرئيسية وهي المستشفى ومساحتها اكثر من( 3200 ) مترا مربعا وتتكون من( 10 ) طوابق إضافة الى السرداب والطابق الأرضي،"مبينا" تتوزع طوابق المستشفى طوابق لغرف رقود للمرضى والطابقين الاخيرين السابع والثامن هو سكن للأطباء, اما البناية الثانية فهي مكونة من ستة طوابق يضمنها السرداب والارضي.