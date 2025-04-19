جوهرُ الأرواح

عمر بلقاضي / الجزائر

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جوهرُ الأرواحِ طُهْرٌ يا فتَى

قيمةُ الإنسانِ في حُسْنِ الخُلُقْ

كيف يعلو من تربّى من قَذَى

ثمَّ أضحى في الحَشَا مثل العَلَقْ؟

كيف ينسى خالقاً سوَّاهُ مِنْ

طينةٍ منبوذةٍ تحتَ الأفُقْ؟

كلُّ شيئٍ في الورَى يَهدي النُّهَى

فلتفكِّرْ في عُلا ربِّ الفَلَقْ

ولْتفكرْ في وجودٍ شاهدٍ

من جمالٍ في نهارٍ أو غَسَقْ

أو برايا لاهياتٍ في الحِمَى

أو سحابٍ أو رعودٍ أو وَدَقْ

إنَّ ذكرَ الله عنوانُ الهُدَى

يَعصمُ الألبابَ من غمِّ القَلَقْ

تُطمَسُ الأنوارُفي غيِّ الرُّؤى

مِنْ غباءٍ أو ضَلالٍ أو نَزَقْ

كم تردَّى في مطبَّاتِ العَمَى

قلبُ غِرٍّ تاهَ كُفرًا فاختَنقْ

فاطلبِ الإيمان في دنيا الفَنَا

إنَّ دين الله يا مغرورُ حقْ