شهر الإنابة

عمر بلقاضي / الجزائر

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أَتَى شَهرُ الإنابةِ مُستَحِثًا

يُريدُكَ أن تُحرَّرَ من عُثارِكْ

ألا فانهضْ إلى النَّفَحاتِ حُبًّا

فإنَّ الإثمَ خَيَّمَ في جِوارِكْ

تَطهَّرْ فالذُّنوبُ لها قُيودٌ

تَشُدُّكَ في الحياةِ إلى بَوَارِكْ

ألا فأمْلأ ْسوادَ الشَّهرِ ذِكْرًا

وأشْرِقْ بالعبادةِ في نَهارِكْ

وغرِّد ْبالتِّلاوة ِكلَّ يَوْمٍ

تَخلَّصْ بالهِداية ِمن غُبارِكْ

تذَّكَّرْ فضْلَ ربِّكَ يا غَوِياًّ

فمَا جِئتَ المَعيشَةَ بِاخْتِيارِكْ

ولكنَّ الحياةَ مجالُ فَرْزٍ

وَصِدقُكَ قَدْ يشِيلُكَ من عُوَّارِكْ

سلاماً للذي هَجَرَ المَعَاصِي

وصانَ النَّفسَ في الشّهرِ المُبارَكْ

فإنَّ القلبَ يُشرِقُ بالسَّجايَا

بِطُهْرِ الرُّوحِ تَنتَعِشُ المَدارِكْ

إذا زَكَتِ النُّفوسُ تَفيضُ بِرًّا

فطُوبى للمبادِرِ والمُشارِكْ

تذَكَّرْ يا سقيمَ الرُّوحِ كَوْنًا

أحاطكَ بالدَّلائل في حِصارِكْ

فمن أعطى شموسَ الكونِ نُورًا

أنارَكَ بالرِّسالةِ في دِيارِكْ

إذا أحسنتَ تلقى الموتَ فَتْحًا

وإنْ أحْجمتَ تَشقَى فِي احْتِضارِكْ

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بقلم عمر بلقاضي / الجزائر