الدّين الحقُّ

عمر بلقاضي /الجزائر

الدّين الحقّ كمالٌ في الإيمان عن نظرٍ وتأمل ، وكمالٌ في الأخلاق يظهر على السّلوك ، وذاك ما يمثّله الدّين الخاتم ( الإسلام ) والقصيدة تدعو إلى الالتزام بالدين الحق إيمانا وأخلاقا

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إنّ السّعادةَ إيمانٌ وأخلاقُ

والهمَّ والغمَّ والأحزانَ إملاقُ

فاحفظ ْيَقينَك من جهلٍ ومن رِيَبٍ

الحقُّ يُدركُه بالعلمِ سبَّاقُ

لا تحسبنَّ الهُدى حظاًّ بلا نظَرٍ

المؤمنُ الحقُّ للآيات ذوَّاقُ

فانظرْ وفكِّرْ بلا حدٍّ ولا كَلَلٍ

فليس للفكرِ في الآياتِ آفاقُ

واعلمْ يقينًا بأنَّ الدِّينَ شمسُ رُؤى

أنوارُه للعمى والجهلِ تِرياقُ

الشَّمسُ هادية ٌللعين باديةٌ

دوما فما اختلفتْ في النُّورِ أحداقُ

جُلْ بالبصيرةِ في الآفاقِ تفحَصُها

إسلامُك الحقُّ بالآياتِ عِملاقُ

والْزَمْ طبيعةَ إيمانٍ مُطهَّرةٍ

لا يعرفُ العزَّ في الأيّام فُسَّاقُ

كن في الخلائقِ ذا بِرٍّ وذا أدَبٍ

إنّ الفضيلةَ إحسانٌ وإشفاقُ

الرُّوحُ تسعَدُ إن ثابتْ لخالِقِها

فالصِّدقُ في مِيزةِ التّوحيدِ أشراقُ

للعلمِ بالدِّين آثارٌ مُشاهدةٌ

لا ينفعُ النَّاسَ ألقابٌ وأوراقُ

كم زاغ في الدِّينِ ذو حفظٍ بلا نظَرٍ

أضلَّه في مجالٍ الفهمٍ إغْلاقُ

يا أيّها النَّاسُ لو كان الهدى ورَقًا

لكانَ للصِّدقِ في الإيمان أسواقُ

لكنّه الحقُّ في عُمْقِ القلوبِ له

عند الرِّجال نجومِ الدِّين أشواقُ

إنَّ المُوفَّقَ في الإيمانِ آيتُه

صدقٌ وصبرٌ وإخلاصٌ وإنفاقُ

تلك العقيدةُ عنوانٌ يُوحِّدُنا

ما في العقيدةِ أنسابٌ وأعراقُ

بعضُ التَّديُّنِ ربُّ الكونِ يَمقُتُه ُ

كِبْرٌ يُفرِّقُنا غِلٌّ وأطواقُ

فكم أُطيحَ به في الأرضِ من أمَمٍ

وكم تُغلُّ به في النَّاسِ أعناقُ

صلى الإلهُ على ذي النُّورِ مُنقذِنا

الدِّينُ من دونِه غيٌّ وإخفاقُ

والحمدُ للهِ إنّ اللهَ أكرَمنا

إنّ الفضائلَ والإيمانَ أرزاقُ

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بقلمي عمر بلقاضي/ الجزائر