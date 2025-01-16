يبقَى العدوُّ عدوًّا

عمر بلقاضي / الجزائر
الى عدوَّة الشّعب الجزائري وأذنابها من بني جِلدتنا
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يَبقَى العدوُّ عدوَّ أمّتنا التي
نفضتْ بَرَاغِيثَ العِدَى عن أرضنا
إنّ الجزائرَ صلبةٌ مَحذورةٌ
لمّا تقومُ إلى الكرامةِ والمُنَى
فاسألْ فرنسا عن تجاربِها التي
قد حصَّلتها من شجاعةِ شعبنا
وإذا أرادتْ أن تُجرِّب مَرَّةً
أخرَى فأهلا بالمُريدة للعَنا
شعبُ الجزائرِ مسلمٌ ذو عزَّةٍ
يأبى الإهانةَ من حُثالة خَصْمِنا
يا أمَّةً رأتِ الشُّذوذَ تَحضُّرا
إنَّ التَّحَضُّر في الفضيلة عندنا
أوَ تفرضونَ على الشُّعوبِ رذيلةً
أنتم لها الحِضْنُ المُفقِّس في الدُّنى
بَلدُ الشَّهيد يريدُ عزَّ وُجودِهِ
قد قام يسعى للسِّيادة والبِنا
فلِمَ اندفعتمْ للشِّقاقِ وللأذى
بِذوي العمالةِ والخيانةِ والخَنا
فخُذي إليكِ منِ ارْتَضاكِ وعانِقِي
أرضُ الشَّهادة لا تسامحُ خائناً
صَنصَالُ ذيلٌ تابعٌ لخَنائِكمْ
فلْتأخذوه لكي تُصانَ خِلالُنا
لا نبتَغِي من يتبعونَ شُذوذَكمْ
نبغي الطَّهارَة َوالهُدى لبلادِنا
زمَنَ التَّعالِي يا فرنسا قد ذَوَى
إنَّا الأعِزَّةُ نَهتدي بِكتابِنا
لولا الخيانة ُفي الذُّيولِ لما بَغَى
خَصْمٌ يُزعْزِعُ بالمكائدِ أمْنَنا
لكنَّه يلقى الخَسارةَ خائِباً
ولنا الكرامةُ والسِّيادةُ والهَنَا
بقلمي عمر بلقاضي / الجزائر
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