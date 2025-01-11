عمر بلقاضي / الجزائر

إلى الأمّة الإسلامية في العام الجديد

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أَقْصِرْ فإنِّي مُثْخَنٌ يا لائِمِي

أحْيا المآسِيَ بالشُّعورِ القَاصِمِ

أقضِي اللَّياليَ خائفًا مُتوجِّساً

أخشى البلايا في الزَّمانِ القادِمِ

أُمْسِي وأصْبِحُ في خَبالٍ ظاهرٍ

أَهْذي وأَهرِفُ في أسىً كالحالِمِ

إنِّي ابتُلِيتُ بأمَّةٍ مَظلومةٍ

لكنَّها تَهوَى سِياطَ الظَّالِمِ

تَمضِي إلى أجْداثها في غِبْطَةٍ

تَرضَى الرَّدى من سيفِ خصْمٍ ناقِمِ

انظرْ فتلكَ شُعوبُها يَستاقُها

غدرُ العِدى كدواجنٍ وسَوائِمِ

أوضاعُها مُحسومةٌ نحو الرَّدَى

وعُقولُها عقلُ الغبيِّ الواهِمِ

حادتْ عن الدِّينِ القَويمِ فأفلستْ

وغدَتْ تبيعُ وجودَها بدَراهِمِ

وتفرَّقت فتعاظمتْ أرْزاؤُها

لم تَنتبِهْ لهَوانِها المُتفاقِمِ

انظرْ وفكِّرْ واعْتبِرْ يا لائِمِي

فلقد دَنا ليلُ البَوارِ الدَّاهِمِ

لا ينتهي خذْلُ الدِّماءِ وقد عَتَا

إلا ببحرٍ هائجٍ مُتلاطِمِ

إنَّ العدوَّ مُصمِّم ٌفي بَغْيِهِ

أبْدى الضَّغينةَ في عِنادٍ حاسِمِ

وبَنُو العُروبةِ والهُدى في غَفلةٍ

يَتَهارَشُونَ على مَكانِ الحاكِمِ

يا ويلهمْ يومَ الكريهةِ حِينَما

يُرْمَى بهم نحو المصيرِ القاتِمِ

فسيخسِرونَ حياتَهمْ ومَمَاتهمْ

ويُدنَّسونَ بِغيِّهمْ في العالَمِ

إنَّ الهدى بابُ الفلاحِ ودربُهُ

فلْيلْزَموا نهجَ العزيز العاصِمِ

أبدا فلن يَلقى العُلَى مُتهوِّدٌ

سيكونُ عنوانَ الهوانِ الدَّائِمِ

وغداً يَرى جمْرَ التَّحسُّرِ في الجَوَى

ماذا يفيدُ تحسُّرٌ للنَّادِمِ

حتَّى وإن خضَع الذُيُولُ وأذعَنُوا

دفَنوا القضيَّة َبالسُّلوكِ الصَّادِمِ

لا لن تضيعَ دماءُ غ،زَّ،ة في الوَرَى

أمواجُها خِزْيُ العميلِ الرَّاغِمِ

ستكونُ ناراً تحتوي كلَّ العِدا

في عالمٍ يَرْعَى الرَّدَى بتناغُمِ

ان الجِ،ها،دَ جِ،هَا،دُ غَ،زَّة يا فَتَى

يُعْلَى به دينُ النَّبِيِّ الخاتِمِ

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هوامش : الرّاغم: المُرْغَمُ الذليل

بقلمي عمر بلقاضي / الجزائر