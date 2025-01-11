طغمة العمالة

عمر بلقاضي / الجزائر

إلى المُ،قاوِ،مين الأحرار، والى المُنبطحين الأعرار

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لا تَيْأسُوا

راياتُ أحفادِ القُ،رُ،ودِ تُنَكَّسُ

وغدًا تُحَرَّرُ أرضُنا والمَقدِسُ

لا تيْأسُوا

حتَّى وإن عبدَ الي،هو،دَ ذَوائبٌ قد أفَلَسُوا

قاموا لغدْرِ بني جِ،هَ،ادٍ واجبٍ ويُقدَّسُ

مثل الكلابِ تحرَّشُوا

وبهم جِنينُ تُدَنَّسُ

نشَرُوا الوَنَى

وتخابرُوا من أجل أعداء الوَرَى

وتجسَّسُوا

بل وامْتَطَوْا غيَّ الخيانةِ واعْتدَوْا

رِئَةُ العدوِّ بِبغْيِهِمْ تَتنَفَّسُ

فهمُ الحَوافِرُ للعِدَى

بهم المُق،اوَ،مَةُ الأبِيَّةُ تُرْفَسُ

وهُمُو شياطينُ التَّخاذُلِ في الحِمَى

في صدْرِ كلِّ مُقا،وِمٍ يَأبى الهوانَ تُوَسْوِسُ

يا سُلطة الوهْمِ التي كَشَفتْ على مَرْأَى الوَرَى عَوْراتِها

عرشُ العمالةِ شائِكٌ ... لن تَجْلِسُوا

أحلامُكم مثل القمامةِ في الوَرَى

فغدًا تُزالُ وتُكنَسُ

إنَّ العدوَّ مُصَمِّمٌ

يمْحُو العهودَ ويَعْفِسُ

أنتم سرابٌ فاسمعوا :

أيّامُكم في المُخْزِياتِ تُكَدَّسُ

آمالُكم عارٌ على وجهِ الدُّنَى

بكمُ الوجودُ يُنَجّسُ

تبًّا لسلطةِ ردَّةٍ وخيانةٍ

نزَعتْ سراويلَ الحَيَا

وغدَتْ لعَهدِ الإنبطاحِ تُؤسِّسُ

الذَّيلُ فيها قائدٌ

وأخُو المكارمِ والفِدَا

يُرْدَى

يُهانُ

ويُحْبَسُ

بقلمي عمر بلقاضي / الجزائر