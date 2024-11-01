الشعر

دروس في الصبر


عمر بلقاضي

 

المسلم في عالَم اليوم مستهدفٌ بالطَّعنات ، معرّض للنّهشات ممرّغ في المعاناة ، تنوء به الآهات والأنَّات ، وقد يُبرِّح به ألم الظّلم والخذل ، ويهوي في هاوية

اليأس والشّعور بالضّياع في الحياة، فيفكِّر في الانتحار الحسِّي والمعنوي بالاستسلام الذّليل للمعتدين الغزاة، فيخسر الدنيا والآخرة، لذلك وجب عليه

أن يتصبَّر بقوَّة مستحضرا معاناة الأوَّلين، وجزاء الصابرين، وسِيَر الأنبياء والصالحين، والتي فصَّل فيها القرآن وأوجز بأسلوبه الشّيِّق المعجز، لتكون نبراسا لذوي الآلام المزلزلة، والمآسي المخلخلة

 

والقصيدة تذكير بتلك الدُّروس ، من أجل تحمُّل الفتنة الضَّروس ، والثبات في مواجهة الأعداء رضا بالقضاء وطلبا للجزاء

 

وهي مهداة لكل مسلم واقع تحت وطاة البلاء مزلزل برجات المظالم والأرزاء.

 

*****

 

مهما قَسوتُم فلن تقضوا على جَلَدي ... ولو نزلتم بسفُّودٍ على كبِدي

 

مهما قسوتمْ فإن الصَّبرَ يعصمني ... ويورِثُ القلب حبَّ الواحد الصَّمدِ

 

أستغفرُ الله من شكوى جهرتُ بها ... إلى ضعيف فزاد الله في كمَدي

 

أستغفرُ الله من آهٍ زفرتُ بها ... يومًا لضُعْفٍ ورُمْتُ العونَ من أحَدِ

 

العيشُ دربٌ وميدانٌ لغربلةٍ ... بالهمِّ والغمِّ والآلام والنَّكدِ

 

لا يخلُوَنَّ ولِيُّ الله من وجعٍ ... بالضرِّ يلحقه أو طعنة اللُّدَدِ

 

أو فقرِ ذات يدٍ يُزري بقيمتِه ...أو مؤمنٍ بالأذي يُشقيه والحسَدِ

 

أو بالقرينِ الذي تُشقِي فظاظتُه ... أو بالعقوق وسوء الحال في الولدِ

 

اذكرْ مصيبةَ نوحٍ في الورى عَظُمتْ ... في أسرةٍ خَذَلتْ أو نَفرةِ البلدِ

 

اذكرْ مصيبةَ أيُّوب وقد فَتكَتْ ...به المواجعُ و امتدَّت مع الأمدِ

 

اذكرْ مصيبةَ يعقوبٍ بنازلةٍ ... يشوي ضناها طريَّ القلب والكبِدِ

 

اذكرْ مصائب طفلِ الجُب مُعتقدا ... أنَّ التَّصبرَ والتَّقوى علوَّ يدِ

 

اذكرْ عذاب سجينِ الحوت مُتَّخذا ... من استغاثة بطن الحوت نورَ غدِ

 

اذكرْ مخاوفَ موسى في بذاذته ... في وجه غطرسة الفرعون لم يحِدِ

 

اذكرْ توكُّل إبراهيم مُعتبراً ... ما ضرَّه لهب من نقمة الجنُدِ

 

اذكرْ بلاءً هوَى كالسَّيف من رحِمٍ ... على البتول وعيسى المرسل الزَّهِدِ

 

اذكرْ طهارة أهل الكهف إذ هربوا ...بالدِّين من بُؤرِ الكفران واللَّدَدِ

 

اذكرْ حكاية أخدودٍ ومن فُتنُوا ...في الله بالنَّار قد عزُّوا إلى الأبدِ

 

اذكرْ مصائبَ خير الخلق إذ نزلتْ ...به المواجعُ من قذفٍ وفي أُحُدِ

 

وفي ثقيفَ وقد أزرى الرِّعاع به ... وما تجشَّم من جوعٍ ومن كبَدِ

 

ومن نفاقٍ ومن كُرْهٍ أحاط به ... ومن طِعانٍ لدى الرَّايات والبنُدِ

 

كم صالحٍ صابرٍ يزهوالصَّلاح به ... يُؤذَى بلا سببٍ من فاسقٍ نَّكِدِ

 

اذكرْ فإنَّ دروسَ الصَّبر كافيةٌ ... تثبِّت القلب في الإيمان والرَّشَدِ

 

اذكرْ وفكِّرْ فلا فوزٌ بِلا عَنَتٍ ... فالغيثُ ينزل بعد البرْق والرَّعَدِ

 

والأرضُ تُنتجُ بعد الحرث دائبةً ... والنَّصر بعد جراح الطَّعن في الجسدِ

 

وكل والدةٍ يُزري المخاضُ بها ... والكَفُّ تُلسعُ دون الفوز بالشَّهَد ِ

 

الله يمتحن المختار في فتنٍ ... يرميه بالألم الحاني وبالكمدِ

 

الله يرفع أهل الضرِّ إن صبروا ... رفعاً يهوِّن كلَّ الضرِّ والنَّكدِ

 

فالنَّفس تألف وقع البأس إن علمتْ ...أنَّ الصِّعاب مطايا النَّفسِ للرَّغَدِ

 

كم في الجِنان لدي الرَّحمن من مُتعٍ ... للنَّفس إن صبرت حُباً ولم تَجِدِ

 

*******

 

ياعانياً في سجون اليأس منزوياً ... اسأل إله الورى يلحقْك بالمدَدِ

 

اسأل كريماً عليماً قادراً ودَعَا ... أن تطلب العونَ حين الضرِّ والعُقدِ

 

كمْ شدَّةٍ بدعاءٍ صادقٍ فُرجتْ ... وكم أسير أسى أنجاه من قُيُدِ

 

القلب يعمى إذا هام القنوطُ به ... كالعين يطمسها ضرٌّ من الرَّمدِ

 

والبؤسُ مهما يكظُّ الصَّدرَ غاربُه ... بالصَّبر يذوي كمثل الظلِّ والزَّبَدِ

 

البؤسُ يفنى ويبقى القلبُ مشتعلا ... بالعزم والنُّور والإحساس يَتَّقِدِ

 

فاصبرْ إذا هجمتْ هوجُ الهموم وقُمْ ... لله تسعدْ بما تعطى من المَددِ

 

الصبرُ يُعلي ويأسُ المرء يهلكُ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دروس في الصبر
أشجانٌ عربية
فلْنَحْمِ وجُودَنا
حزبُ المَجْد
وداع البطل الخالد
نداء الإقدام
نداء إلى أمّتنا
هنيئا لك الشهادة يا حسن
وَجَعٌ على وَجَعٍ
تَعَاظَمتِ الجِراح
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك