نداء الإقدام

عمر بلقاضي / الجزائر
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صعق الجوى بلواذع الأتراح
فعلت به كالنار بالألواح
تلك الدموع غوارب في موطني
فمتى نعود الى هنا الأفراح؟
نهش القلوب هواجس ومخاوف
من غدر كل مغامر سفاح
وشعوبنا قد انهكت فتباعدت
عن منهج الإعزاز والاصلاح
وتواطأ العلماء حين تخاذلوا
عن بث نور الحق في الارواح
حتى غدت غزاء ارض منية
ترتاد بالصرخات والأشباح
أواااه ان مصيرنا متأزم
الا اذا تبنا الى الفتاح
فلنعلن الإقدام يا اهل الهدى
في وجه شعب غادر ذباح
ولننقذ الإخوان من انيابه
ان الندا في الذكر والإصحاح
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