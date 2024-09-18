عمر بلقاضي الجزائر
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وَجَعٌ على وَجَعٍ تَراكَمَ في الجَوَى
وَجعُ الخيانةِ من ذوائبِ يَعْرُبِ
الكونُ يَشهدُ في ذُهولٍ ما جَرَى
عَلَقَ الذَّوائبُ في الصِّراعِ المَذْهَبِي
بَعْرُ العُروبةِ صارَ يَحكُمُ في الحِمَى
يُؤذِي الضَّحِيَّةَ في سُجونِ المُذنِبِ
قد باتَ خَصْماً للعدالةِ والهُدَى
يَأتي الجرائمَ في لُعَاعَةِ مَكسَبِ
دَنَسُ العُروشِ طغى فأغرقَ أُمَّةً
في الغَيِّ والبَغيِ العجيبِ الأغرَبِ
يا لاعباً بالدِّين في ساحِ العِدَى
كُشِفتْ شُرورُكَ فوق أرضِ المَلعبِ
مهما تستَّر ذو الشُّرورِ فإنَّهُ
يبدو لعالَمِنا كذئبٍ أجربِ
الله يُخزي الخائنينَ وقد بَغَوا
واللهُ يُعلي الثَّابتين ويَجتَبِي
واللهُ يَبعثُ في الرِّجال رُجولةً
تَصِلُ المعاليَ من سبيلٍ أقربِ
لا شكَّ أنَّ الحقَّ مُنتصرٌ ولا
يَبقَى الوَنَى في مَشرقٍ أو مَغرِبِ
فالأمرُ كُلُّ الأمرِ للهِ الذي
يُبدي الكرامةَ في الزَّمانِ الأنسبِ
ربَّاهُ انصرْ جندنا فلقد طغى
رهْطُ الخيانةِ والضَّميرِ المُجدِبِ
هوامش :
يبدي الكرامة : كرامة النّصر على أعداء الأمّة وأذنابهم من الأعراب
بقلمي عمر بلقاضي / الجزائر
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