بَجِّلوا الأبطال

عمر بلقاضي / الجزائر

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قُومُوا لِغَ زَّ ةَ بَجِّلُوا الأبطالاَ

بل بجِّلوا الأشلاءَ والأوصالاَ

أرضُ الرِّباطِ بها رجالٌ أعلنُوا

عهدَ الفدا ليقرِّبوا الآمَالا

مهما تمَادى الظَّالمون وأجْرَمُوا

فالصَّبر صَدٌّ يقلبُ الأحْوالا

لا لن تضيعَ دماءُ من رامُوا الهُدَى

بِصمودهم قد قطَّعوا الأغْلالاَ

الشَّعبُ إن أبدى العزيمةَ غالبٌ

والمَكرُماتُ تُهَوِّنُ الأنكَالا

أبطالُ غ زَّةَ أدهشوا أهل الوَرَى

فغَدا زَئِيرُ إِبائِهمْ أمْثالاَ

ما ضرَّهمْ خذْلٌ تعاظمَ في الحِمَى

مِمَّن تَراهمْ للعِدى أذْيالاَ

بل أنَّهم كَشَفوا بصدقِ صُمودِهمْ

زَيْفًا لِغَرْبٍ يصنعُ الأهوالاَ

هُوَ من طَغى في الأرضِ يَملؤُها أسَى

هُوَ من بَغى إذْ سلَّح الأرْذَالاَ

هُوَ من عَدا بالصَّمتِ عن أدواتِهِ

هُوَ من أجاعَ وقتَّل الأطفالاَ

لا يَنثني أبطالُ غَ زَّة إنَّهمْ

خَبِرُوا الفِدا في الحربِ والإقْبالاَ

حتَّى ولو هدَم البُغاة ديارَهمْ

ترَكوا المدائنَ والقُرى أطلالاَ

لا يَنثني أبطالُ غ زَّة فاخْسَؤوا

يا من غدَوْتُم في الدُّنا أنذالا

يا من خَضعتمْ للعدى بخساسَةٍ

وألفتُمو الإرجافَ والإجْفالَا

ما الخُلْدُ في الإجفالِ يا أهل النُّهى

اللهُ ربِّي حدَّد الآجالَا

إنَّ العقيدةَ في القلوبِ صلابةٌ

تَرْمِي البُغاةَ وتأنَفُ الإذْلالاَ

فالثَّابتون على الإباءِ بغَ زَّةٍ

مَنكوبةٍ قد شرَّفوا الأجْيالاَ

بقلمي عمر بلقاضي / الجزائر