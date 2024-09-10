الشعر

موقف عزٍّ وشرف


 

عمر بلقاضي / الجزائر

تحية للرئيس تَبُّون على الموقف المشرِّف، والذي يُرْضِي الشّعب الجزائري الشريف، والمتمثل في سرعة تقديم الإعانة للشّعب اللّبناني الحرّ المقاوم بعد أن خذله وغدر به أعراب التّطبيع وأرادوا تركيعه بالظّلام.

***

تَبُّونُ قائدُنا أعلى مكانتَنا

لمَّا أعانَ رِجالَ العزِّ والشَّرَفِ

مَدَّ الأسودَ بِسُولارٍ يُنوِّرُهمْ

كي يَبلُغوا غايةَ الإنجادِ والنَّصَفِ

تَبُّونُ رائدُنا قد قام مُنتفضاً

ضِدَّ الخيانةِ والخِذلانِ والصَّلَفِ

بَذلُ الإعانةِ للأبطالِ واجبُنا

فالمجدُ بالبذل لا بالقولِ والصُّدَفِ

إنَّ الجزائرَ أرضَ المجدِ ثائرةٌ

على الذَّوائبِ من أعْرابِنا الحَشَفِ

مَنْ لَوَّثوا نَسَبَ العُرْبانِ واتَّخذُوا

صُهْ..يُونَ رَبًّا بلا وَعْيٍ ولا هَدَفِ

فاسْتسْهلُوا الرُّخْصَ في عَيْشٍ تُضَيِّعُهُ

أهْواؤُهُم في الخنا والذُّلِ والعَلَفِ

تبًّا لهم خَذلوا الإبطالَ وانبَطَحُوا

للغاصبينَ ولمْ يَصْحُوا مِنَ القَرَفِ

الأرضُ تَشْهَدُ عارًا لا يُفارِقُهمْ

يُقْذِي العُروشَ بِمِلْئِ النَّتِّ والصُّحُفِ

لكنَّهم ألِفُوا خِزْيَ الهوانِ فهُمْ

أحلاسُ ذُلٍّ بكلِّ القَصْدِ والشَّغَفِ

النَّصرُ آتٍ بلا رَيْبٍ .. يَكاَدُ يُرَى

تبًّا لأنظمةِ الأذيالِ والجِيَفِ

فالحقُ مُنتصرٌ في أمَّةٍ نَهضَتْ

واللهُ يُخْزِي مُلوكَ العُتْهِ والخَرَفِ

بقلمي عمر بلقاضي / الجزائر

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