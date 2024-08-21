صدوا بني صهيون

عمر بلقاضي / الجزائر

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الصّهاينة و اتباعهم هم سبب الفساد والإجرام والحروب في العالم ولا يرتاح العالم من هذه الآفات المدمرة للإنسان والسلم العالمي إلا بتوقيفهم عند حدهم بكشف مخططاتهم ومقاومتها بكل الوسائل ... فمتى تستيقظ البشرية وتعرف عدوها الحقيقي ؟؟؟؟؟؟ ومتى يستيقظ المسلمون ويقومون بواجبهم بالإصلاح في الأرض ومقاومة الفساد والمفسدين ؟؟؟؟؟؟؟

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ادْفَعُوا

اكتُبُوا

اخطُبُوا

بَيِّنُوا

صُدُّوا الي..هودَ عن الأذَى

إنَّ الوَرَى مِنْ كَيْدِهِمْ يا إخوتي يَتَعفَّنُ

يا أيها النَّاسُ الأُلَى عَشِقُوا الهُدَى

إنَّ الفضيلةَ بالي..هودِ ستُدْفَنُ

مَرَقَ الي..هودُ على الدُّنَا

فتمكَّنُوا وتَسَلْطَنُوا

هَا هُمْ يَهُدُّونَ السَّلامَ بِغِلِّهِمْ

شَرِبُوا الدِّمَاءَ وأدْمَنُوا

هَا هُمْ يَبُثُّونَ المَفَاسِدَ والرَّدَى

ويُنَوِّمُونَ النَّاسَ فِي غَيِّ الهَوَى

ويُحارِبُونَ بِخِبْثِهِمْ مَن يَفْطِنُ

مَلَئُوا الوُجُودَ رَذِيلَةً وَجَرِيمَةً ثُمَّ اخْتَفَوْا

خَلْفَ الصَّلِيبِ لِيَسْلَمُوا... وَلِيفْتِنُوا

يا أيُّها النَّاسُ الأُلَى تَبِعُوا الهُدَى

لا يَنجُو مِن جِنسِ الجَرِيمَةِ مُؤمِنُ

هِيَ ذِي المَحَارِقُ فِي الدُّنَا...

لِلمُؤمِنينَ مَنازِلُ

صَنَعَ الي..هودُ عَذابَها وَتَفَنَّنُوا

جَعلُوا الصَّليبَ مُسَخَّرًا...

مِنهُمْ إليهمْ فاعلمُوا وتَبيَّنُوا

هِيَ ذِي الجَرَائِمُ صَاغَهَا

عِرْقُ الفساد بِخِبثِهمْ خَلْفَ السِّتارِ فأثْخَنُوا

هِيَ ذِي الحُروبُ وَقَدْ فَشَتْ

مِن صُنعِ جنسٍ مَارقٍ لا يُؤمَنُ

يدعو الأنامَ ليعبدوهُ ويُذعنُوا

عرقُ الصَّه..اينِ طفرَةٌ شَرِّيَةٌ

فلقد طَغَوْا وتَشَيْطَنُوا

دَمَجُوا الوجودَ بِخِبثِهِمْ...

فِي غَيِّهِمْ وضَلالِهِمْ وظُنُونِهمْ

سَلَبُوا النَّصَارَى دِينَهُمْ وعُقولَهُمْ وتَمَكَّنُوا

وأتَوْا إلى قُدْسِ الهُدَى كي يَهدموهُ...

ويُظهرُوا أملَ الخُرافةِ في حِماهُ ويُعلنُوا

الهيكلُ المزعومُ رمزٌ للتَّجَبُّرِ والأذى

فبه يدُكُّونَ الهُدى لعنادهمْ

وبه يُبَلْبَلُ ذا الوجودُ ويَحزَنُ

يا أيها النَّاسُ انهضُوا

صدُّوا الي..هودَ عن الأذى

فهُمُو الأذى

وهُمُو القَذَى

وهُمُو الرَّدى

وهمُو الفسادُ بِعيْنِهِ

وإنْ تَبَاكَوْا للورَى وتمسْكَنُوا

لا تَسْمعُوا صوتَ النَّصارى إنَّهمْ...

خَفَضُوا الرُّءوسَ وأذْعَنُوا

عَبدُوا الذي آذى المَسيحَ لأنَّه أغنى...

وهذا شعبهمْ بضلالِهِ وخَنائِهِ يَتَمَدَّنُ

يا أيُّها القومُ الأُلَى خَانُوا المسيحَ وظَاهَرُوا...

أعدى عِدَاهُ تَفَطَّنُوا

شعبُ الي..هودِ مُخادعٌ لا يُؤمَنُ

هلاَّ نظرتم كي تَرَوْا

فيكم فسادٌ شائعٌ...

بِيَدِ المُدَلَّلِ يُحقَنُ

هلاَّ بَحثتُمْ في رُؤى التَّاريخِ عن إفسادهِ

أم أنَّهُ -وَيْحَ الذينَ يُدَجَّنُونَ بِخِبْثِهِ-...

مَاضٍ يُزَالُ ويُدفَنُ

يا أيُّها النَّاسُ الْعَنُوا شعبَ الصَّهاينِ إنَّه...

في كلِّ أسْفَارِ الهِدَايَةِ يُلْعَنُ

بقلمي عمر بلقاضي / الجزائر