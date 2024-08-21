الشعر

صدوا بني صهيون


عمر بلقاضي / الجزائر

***

الصّهاينة و اتباعهم هم سبب الفساد والإجرام والحروب في العالم ولا يرتاح العالم من هذه الآفات المدمرة للإنسان والسلم العالمي إلا بتوقيفهم عند حدهم بكشف مخططاتهم ومقاومتها بكل الوسائل ... فمتى تستيقظ البشرية وتعرف عدوها الحقيقي ؟؟؟؟؟؟ ومتى يستيقظ المسلمون ويقومون بواجبهم بالإصلاح في الأرض ومقاومة الفساد والمفسدين ؟؟؟؟؟؟؟

 

****

ادْفَعُوا

اكتُبُوا

اخطُبُوا

بَيِّنُوا

صُدُّوا الي..هودَ عن الأذَى

إنَّ الوَرَى مِنْ كَيْدِهِمْ يا إخوتي يَتَعفَّنُ

يا أيها النَّاسُ الأُلَى عَشِقُوا الهُدَى

إنَّ الفضيلةَ بالي..هودِ ستُدْفَنُ

مَرَقَ الي..هودُ على الدُّنَا

فتمكَّنُوا وتَسَلْطَنُوا

هَا هُمْ يَهُدُّونَ السَّلامَ بِغِلِّهِمْ

شَرِبُوا الدِّمَاءَ وأدْمَنُوا

هَا هُمْ يَبُثُّونَ المَفَاسِدَ والرَّدَى

ويُنَوِّمُونَ النَّاسَ فِي غَيِّ الهَوَى

ويُحارِبُونَ بِخِبْثِهِمْ مَن يَفْطِنُ

مَلَئُوا الوُجُودَ رَذِيلَةً وَجَرِيمَةً ثُمَّ اخْتَفَوْا

خَلْفَ الصَّلِيبِ لِيَسْلَمُوا... وَلِيفْتِنُوا

يا أيُّها النَّاسُ الأُلَى تَبِعُوا الهُدَى

لا يَنجُو مِن جِنسِ الجَرِيمَةِ مُؤمِنُ

هِيَ ذِي المَحَارِقُ فِي الدُّنَا...

لِلمُؤمِنينَ مَنازِلُ

صَنَعَ الي..هودُ عَذابَها وَتَفَنَّنُوا

جَعلُوا الصَّليبَ مُسَخَّرًا...

مِنهُمْ إليهمْ فاعلمُوا وتَبيَّنُوا

هِيَ ذِي الجَرَائِمُ صَاغَهَا

عِرْقُ الفساد بِخِبثِهمْ خَلْفَ السِّتارِ فأثْخَنُوا

هِيَ ذِي الحُروبُ وَقَدْ فَشَتْ

مِن صُنعِ جنسٍ مَارقٍ لا يُؤمَنُ

يدعو الأنامَ ليعبدوهُ ويُذعنُوا

عرقُ الصَّه..اينِ طفرَةٌ شَرِّيَةٌ

فلقد طَغَوْا وتَشَيْطَنُوا

دَمَجُوا الوجودَ بِخِبثِهِمْ...

فِي غَيِّهِمْ وضَلالِهِمْ وظُنُونِهمْ

سَلَبُوا النَّصَارَى دِينَهُمْ وعُقولَهُمْ وتَمَكَّنُوا

وأتَوْا إلى قُدْسِ الهُدَى كي يَهدموهُ...

ويُظهرُوا أملَ الخُرافةِ في حِماهُ ويُعلنُوا

الهيكلُ المزعومُ رمزٌ للتَّجَبُّرِ والأذى

فبه يدُكُّونَ الهُدى لعنادهمْ

وبه يُبَلْبَلُ ذا الوجودُ ويَحزَنُ

يا أيها النَّاسُ انهضُوا

صدُّوا الي..هودَ عن الأذى

فهُمُو الأذى

وهُمُو القَذَى

وهُمُو الرَّدى

وهمُو الفسادُ بِعيْنِهِ

وإنْ تَبَاكَوْا للورَى وتمسْكَنُوا

لا تَسْمعُوا صوتَ النَّصارى إنَّهمْ...

خَفَضُوا الرُّءوسَ وأذْعَنُوا

عَبدُوا الذي آذى المَسيحَ لأنَّه أغنى...

وهذا شعبهمْ بضلالِهِ وخَنائِهِ يَتَمَدَّنُ

يا أيُّها القومُ الأُلَى خَانُوا المسيحَ وظَاهَرُوا...

أعدى عِدَاهُ تَفَطَّنُوا

شعبُ الي..هودِ مُخادعٌ لا يُؤمَنُ

هلاَّ نظرتم كي تَرَوْا

فيكم فسادٌ شائعٌ...

بِيَدِ المُدَلَّلِ يُحقَنُ

هلاَّ بَحثتُمْ في رُؤى التَّاريخِ عن إفسادهِ

أم أنَّهُ -وَيْحَ الذينَ يُدَجَّنُونَ بِخِبْثِهِ-...

مَاضٍ يُزَالُ ويُدفَنُ

يا أيُّها النَّاسُ الْعَنُوا شعبَ الصَّهاينِ إنَّه...

في كلِّ أسْفَارِ الهِدَايَةِ يُلْعَنُ

بقلمي عمر بلقاضي / الجزائر

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صدوا بني صهيون
إلى الأمة الخامدة
الشيوخ أذيال الملوك
نداء الوفاق
مَنِ اسْتَحَوْا قَدْ مَاتُوا
رثاء الشّهيد اسماعيل هنيّة
إلى شيوخ الهوى
هدهد الجنوب
الغضب الطّاهر
رسائل إيمانية
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك