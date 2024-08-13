الشيوخ أذيال الملوك

عمر بلقاضي / الجزائر
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عَبيدٌ للملوك غدَوْا شيوخًا …
يَبثُّونَ الجَهالةَ بالصَّهيلِ
يُريدون الرِّيال بكلِّ فتوى …
يدكُّون الشّريعة للوصولِ
يصدُّون العقيدة َبالمآسي …
وبالفكرِ المُحَجَّر والعليلِ
بُغاةٌ يقتلون بكلِّ حرْفٍ …
ويُذرونَ الدُّموع على القتيلِ
بفتواهم غرقنا في الرَّزايا …
وَصُدَّ التائهون عن السّبيلِ
لقد صاروا دعاة ًللمآسي …
جرائمهم تُؤكَّدُ بالدَّليلِ
أشيخٌ عالمٌ يرضى الدَّنايا ؟ …
يبيعُ الدِّين بالعَرَضِ القليل ِ؟
وَيغدو تابعًا لملوك عار ؟…
فتبًّا للذَّوائِبِ والذُّيولِ
دماءُ المسلمين تَعجُّ عجًّا …
على أرض العروبة كالسُّيولِ
وأشياخُ المطامع قد تمادوا …
على درب الخيانة والنُّكولِ
شيوخٌ ينشرون الموتَ فينا …
فأين الخوفُ من بطشِ الجليلِ ؟؟؟
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