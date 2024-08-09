الشعر

مَنِ اسْتَحَوْا قَدْ مَاتُوا


عبدالناصر عليوي العبيدي

أَيْــنَ الَّــذِينَ تَــفَلْسَفُوا وَتَمَنْطَقُوا

وَلَــهُمْ (كَفَرَسَانِ الهَوَا) صَوْلاتُ

-

هُمْ يَلْدَغُونَ مَدَى الزَّمَانِ جُلُودَنَا

لا يَــــهْــدَأُونَ كَــأَنَّــهُمْ حَــيَّــاتُ

-

مَــا بَالُهُمْ صَمَتُوا وَزَالَ فَحِيحُهُمْ

لَــمْ تَــخْتَلِجْ بِــحُلُوقِهِمْ أَصْــوَاتٌ

-

كَالأَرْنَبِ الخَرْسَاءِ تَلْزَمُ جُحْرَهَا

وَبِــهَا تَــمُرُّ الــخَيْلُ وَالــغَارَاتُ

-

أَفَــلا تَسِيرُ مَعَ الجُمُوعِ خُيُولُهُمْ

آنَ الآوَانُ وَحَــانَتِ الــفُرْصَاتُ

-

كَــي تَسْتَعِيدَ سَلِيبَهَا مِنْ خَصْمِهَا

فَــلِــمِثْلِ هَـــذَا تُــعْقَدُ الــرَّايَاتُ

-

وعَدَتْ كثيراً سوفَ تُدركُ ثأرَها

الــيوم، تــبدأُ من هنا، الثاراتُ

-

الــصَّمْتُ لَيْسَ بِطَبْعِهِمْ، فَتَرَاهُمُ

فِــي كُــلِّ نَــازِلَةٍ لَــهُمْ بَصَمَاتُ

-

الْــخَوْفُ أَخْرَسَهُمْ وَقَصَّ لِسَانَهُمْ

وَضَجِيجُهُمْ شَهِدَتْ لَهُ السَّاحَاتُ

-

فَغَدًا إِذَا زَالَ السَّحَابُ وَأَشْرَقَتْ

شَــمْسٌ، تَــعُودُ لِعَهْدِهَا الدَّبكَاتُ

-

عَــاشَ الَّذِينَ لِعُرْيِهِمْ لَمْ يَخْجَلُوا

فَتَفَاخَرُوا، وَمَنِ اسْتَحَوْا قَدْ مَاتُوا

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عــبدالناصرعــليوي العبيدي

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