مَنِ اسْتَحَوْا قَدْ مَاتُوا

عبدالناصر عليوي العبيدي

أَيْــنَ الَّــذِينَ تَــفَلْسَفُوا وَتَمَنْطَقُوا

وَلَــهُمْ (كَفَرَسَانِ الهَوَا) صَوْلاتُ

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هُمْ يَلْدَغُونَ مَدَى الزَّمَانِ جُلُودَنَا

لا يَــــهْــدَأُونَ كَــأَنَّــهُمْ حَــيَّــاتُ

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مَــا بَالُهُمْ صَمَتُوا وَزَالَ فَحِيحُهُمْ

لَــمْ تَــخْتَلِجْ بِــحُلُوقِهِمْ أَصْــوَاتٌ

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كَالأَرْنَبِ الخَرْسَاءِ تَلْزَمُ جُحْرَهَا

وَبِــهَا تَــمُرُّ الــخَيْلُ وَالــغَارَاتُ

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أَفَــلا تَسِيرُ مَعَ الجُمُوعِ خُيُولُهُمْ

آنَ الآوَانُ وَحَــانَتِ الــفُرْصَاتُ

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كَــي تَسْتَعِيدَ سَلِيبَهَا مِنْ خَصْمِهَا

فَــلِــمِثْلِ هَـــذَا تُــعْقَدُ الــرَّايَاتُ

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وعَدَتْ كثيراً سوفَ تُدركُ ثأرَها

الــيوم، تــبدأُ من هنا، الثاراتُ

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الــصَّمْتُ لَيْسَ بِطَبْعِهِمْ، فَتَرَاهُمُ

فِــي كُــلِّ نَــازِلَةٍ لَــهُمْ بَصَمَاتُ

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الْــخَوْفُ أَخْرَسَهُمْ وَقَصَّ لِسَانَهُمْ

وَضَجِيجُهُمْ شَهِدَتْ لَهُ السَّاحَاتُ

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فَغَدًا إِذَا زَالَ السَّحَابُ وَأَشْرَقَتْ

شَــمْسٌ، تَــعُودُ لِعَهْدِهَا الدَّبكَاتُ

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عَــاشَ الَّذِينَ لِعُرْيِهِمْ لَمْ يَخْجَلُوا

فَتَفَاخَرُوا، وَمَنِ اسْتَحَوْا قَدْ مَاتُوا

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عــبدالناصرعــليوي العبيدي