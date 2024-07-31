إلى شيوخ الهوى

عمر بلقاضي / الجزائر
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حلّ الغناءُ وحلّ الرّقص في الحرَمِ
لمّا تعالت رؤوسُ الفسقِ والجَرَمِ
فليرقص الشيخُ شيخ القصر مغتبطا
وليصبغ الكون بالأدناس والظُّلَمِ
أتقبلُ الفسقَ في أرضٍ مُقدّسةٍ ؟؟
وتهلكُ الشَّملَ شملَ الدين بالنِّقمِ ؟؟
دمَّرتَ شعباً هُدَى الإسلام منهجُهُ
طوَّقتَهُ أسفا بالجوعِ والألمِ
تبًّا لشيخٍ عديم الدِّينِ غايتُهُ
في العيشِ خزْيٌ من الأطماعِ والنَّهمِ
يقفو ملوكا عبيدا لا خلاقَ لهمْ
يُبدِّدون فيوض الرِّزقِ والنِّعمِ
ويخدمون بني صه،يون في عَلَنٍ
سحقاً لهم خضعوا للغرب كالغنمِ
لا يعبدون إلها واحدا أبدا
بل يعبدون علوجَ الرُّومِ كالصّنمِ
آآهٍ على وطَنِ الإسلام دمَّرهُ
أعراشُ غدرٍ بلا دينٍ ولا قِيَمِ
آآهٍ على الدِّينِ نورِ الله شوَّههُ
أشياخُ بطن بلا وعي ٍولا هِمَمِ
بقلمي عمر بلقاضي / الجزائر
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