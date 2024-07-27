هدهد الجنوب

عمر بلقاضي / الجزائر
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حَيِّ الهَداهيدَ في أرض الرِّجال فقدْ
أباحَ مِنظارُها عِرْضَ المَلاعينِ
اللهُ أخزى بني صُه،يُونَ حينَ بَدَا
في مسرحِ الحقِّ أحفادُ المَيامِينِ
عوراتُهم كُشفتْ في الكونِ وأخْتُرِقتْ
قد طالَها هُدْهُدُ الأبطالِ باللِّينِ
إنَّ الأشاوسَ في لُبنانَ قد بَصَمُوا
عهدَ الكرامةِ في كلِّ المَضامينِ
لقد أقامَ لواءَ الحقِّ مَن وثَبُوا
والعارُ ذُخْرٌ لأصحاب النَّياشِينِ
شعبَ الجنوبِ رعاكَ اللهُ قد بَعثتْ
تلكَ الهداهيدُ عِزَّ العُرْبِ والدِّينِ
عَرَّيْتَ بالعلمِ أكنانَ العِدَى فَبَدتْ
للعالمينَ كأوكارِ الثَّعابِينِ
بقلمي عمر بلقاضي / الجزائر
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