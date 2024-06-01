الشعر

قصيدة قِممٌ أم قمامة؟


عمر بلقاضي / الجزائر

***

قِمَمٌ تُرَى أم يا بَصيرُ قمامةٌ

اُسْتُعملتْ لسياسةِ التَّحْميرِ؟

إنَّا سَئِمنا من عُروشٍ أفلستْ

رُصِدتْ لغيِّ الغَدرِ والتَّزويرِ

كم تَنحني للغاصبينَ مَهانةً

وتُوظِّفُ الإسلامَ للتَّبريرِ

خَذلتْ رجالاً صادقينَ تطلَّعُوا

بِصمودهمْ للعزِّ والتَّحريرِ

قِمَمٌ يُسخِّرُها العدوُّ لدَوْسِنا

تَدبيرُها يُفْضي لِشَرِّ مَصيرِ

تَهفو إلى الكفَّارِ غير مُريدةٍ

لشريعةِ الإكرامِ والتَّنويرِ

أحوالُها طيشٌ يَفيضُ سفاهةً

ونجاسةً تدعو إلى التَّطهيرِ

خدَمُوا العدوَّ بمالنا ورِجالنا

وتحالفوا للقهرِ والتَّدميرِ

بذَلُوا الرُّيوعَ لمن يَخونُ ويَعتدِي

وتَفنَّنُوا في اللَّهوِ التَّبذيرِ

تَبِعُوا اليَ،هُودَ غَباوةً فتصَهْيَنوا

حَسِبوا التَّصَهْيُنَ غاية التَّطوِيرِ

تبًّا لهم قد دمَّروا الأوطانَ باِلْ..

إفْسادِ والإجرامِ والتَّخديرِ

جعلُوا بلادَ المسلمينَ مُشاعةً

لبني اليَ،هُودِ بِخسَّةِ التَّغريرِ

تبًّا لهمْ ولكلِّ شعبٍ يَرتَضي

تلك الدُّمَى ويَغوصُ في التَّدْعِيرِ

تبًّا لأعراشٍ تُدنِّسُ دينَنا

قادتْ إلى النَّكباتِ والتَّبعِيرِ

***

يا أمَّةً شَرُفتْ بنورِ شريعة ٍ

جاءت بعزِّ الحقِّ والتَّعميرِ

مالي أراكِ قد انْحَنَيْتِ الى الألَى

إجرامُهم يربو عن التَّقديرِ

فتَكُوا وجارُوا واعتدَوْا وتآمَرُوا

بذَلُوا صُكوكَ القتلِ والتَّهجيرِ

إنَّ الحقيقةَ قد تجَلَّتْ للرُّؤى

لا يُصلحُ الدُّنيا عَديمُ ضَميرِ

يا أمَّةً تَبعَتْ ذيولَ عدوِّها

كم جاءَ في القرآنِ من تَحذيرِ

قد حادتِ الأعراشُ عن نهْجِ الهُدى

تبًّا لكلِّ إمارةٍ وأمِيرِ

***

تبعير: جعلت الشعوب العربية كالبعر من الهوان

***

بقلمي عمر بلقاضي / الجزائر

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