قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ

ياجبار أجبرني
ياجبار أجبرني
ياجبار أجبرني
آللهُمَ أرني عجائب قدرتك في تحقيق ماأتمنى ..
ياودود
ياودود
ياودود
ياذا العرش المجيد
يافعال لما تريد
لك الحمد
ولك الشكر على جميع النعم
اللهم لك الحمد
كماينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
اللهم ياحي ياقيوم
صل على محمد
وعلى آل محمد
كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابرهيم
انك حميد مجيد
يارب
يارب
يارب
اسألك بعزك الذي لا يرام
وبملكك الذي لا يضام
وبنورك
الذي ملأ اركان عرشك
يامغيث اغثني ..
يامغيث اغثني..
يامغيث اغثني..
(ثم اذكر حاجتك)
اللهم
لا تشمت اعدائي بدائي
واجعل القرآن العظيم
دوائي وشفائي
انت ثقتي ورجائي
واجعل حسن ظني بك شفائي
اللهم
ثبت علي عقلي وديني
وبك يا رب
ثبت لي يقيني
وارزقني رزقاً حلالاً يكفيني وابعد عني شر من يؤذيني
ولا تحوجني
لطبيب يداويني
اللهم
استرني على وجه الارض
اللهم
ارحمني في بطن الارض
اللهم
اغفرلي يوم العرض عليك
بسم الله
الرحمن الرحيم طريقي والرحمن رفيقي
والرحيم يحرسني
من كل شيء يؤذيني
(اللهم احرمني لذة معصيتك وارزقني لذة طاعتك)،
اللهم
اني اعوذ بك
من شرالنفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد
اللهم
اني عبدك
وابن عبدك
وابن امتك
ناصيتي بيدك
ماض في حكمك
عدل في قضاؤك
اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك
أو أنزلته في كتابك
أو علمته أحداً من خلقك
او استاثرت به
في علم الغيب عندك
أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري
وجلاء حزني
وذهاب همي
اسالك اللهم بقدرتك
التي حفظت بها يونس
في بطن الحوت
ورحمتك
التي شفيت بها ايوب
بعد الابتلاء
ان لاتبق لي هما
ولاحزنا
ولاضيقا
ولاسقما
الا فرجته
وان اصبحت بحزن فامسيني بفرح
و ان نمت على ضيق فايقظني على فرج
وان كنت بحاجه
فلا تكلني إلى سواك
وان تحفظني لمن يحبني وتحفظ لي احبتي
اللهم
لا تحملني من كرب الحياة مالا طاقة لي به
وباعد بيني
وبين مصائب الدنيا
وتقلب حوادثها
كما باعدت
بين المشرق والمغرب،
اللهم
بشرني بالخير
كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح
كما بشرت زكريا بيحيى،
اللهم
بشر من أرسل لي هذا الدعاء
بحاجة تفرح قلبه
وتدمع عيناه منها،
ربي
ها أنت ترى مكاني
و تسمع كلامي
و أنت أعلم بحالي
ربي
شكواي لك
لا لأحد من خلقك
فاقبلني في رحابك
في هذه الساعة المباركه
ربي
إني طرقت بابك
فافتح لي أبواب سمواتك
و أجرني من عظيم بلائك
اللهم
سخر لي عبادك الطيبين
من حولي
وسهل لي أموري
وارزقني
من حيث لا أحتسب
ربي
بحولك
وقوتك
وعزتك
وقدرتك
أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك..
اللهم
إني أسألك أن ترزقني
ما كان خيرا لي
في ديني
ودنياي
ومعاشي
وعاقبة أمري
عاجله واجله،
اللهم
إني أشكو لك
قلة حيلتي
وهوان أمري
وضعف قوتي
اللهم
إني أسألك
أن تصرف عني شتات
العقل والأمر
ربي
اثرني ولا تؤثر على
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