قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ

ياجبار أجبرني

‏‎ياجبار أجبرني

‏‎ياجبار أجبرني

‏‎آللهُمَ أرني عجائب قدرتك في تحقيق ماأتمنى ..

‏‎ياودود

‏‎ياودود

‏‎ياودود

‏‎ياذا العرش المجيد

‏‎يافعال لما تريد

‏‎لك الحمد

‏‎ولك الشكر على جميع النعم

‏‎اللهم لك الحمد

‏‎كماينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

‏‎اللهم ياحي ياقيوم

‏‎صل على محمد

‏‎وعلى آل محمد

‏‎كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابرهيم

‏‎انك حميد مجيد

‏‎يارب

‏‎يارب

‏‎يارب

‏‎اسألك بعزك الذي لا يرام

‏‎وبملكك الذي لا يضام

‏‎وبنورك

‏‎الذي ملأ اركان عرشك

‏‎يامغيث اغثني ..

‏‎يامغيث اغثني..

‏‎يامغيث اغثني..

‏‎(ثم اذكر حاجتك)

‏‎اللهم

‏‎لا تشمت اعدائي بدائي

‏‎واجعل القرآن العظيم

‏‎دوائي وشفائي

‏‎انت ثقتي ورجائي

‏‎واجعل حسن ظني بك شفائي

‏‎اللهم

‏‎ثبت علي عقلي وديني

‏‎وبك يا رب

‏‎ثبت لي يقيني

‏‎وارزقني رزقاً حلالاً يكفيني وابعد عني شر من يؤذيني

‏‎ولا تحوجني

‏‎لطبيب يداويني

‏‎ اللهم

‏‎استرني على وجه الارض

‏‎اللهم

‏‎ارحمني في بطن الارض

‏‎اللهم

‏‎اغفرلي يوم العرض عليك

‏‎بسم الله

‏‎الرحمن الرحيم طريقي والرحمن رفيقي

‏‎والرحيم يحرسني

‏‎من كل شيء يؤذيني

‏‎(اللهم احرمني لذة معصيتك وارزقني لذة طاعتك)،

‏‎اللهم

‏‎اني اعوذ بك

‏‎من شرالنفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد

‏‎اللهم

‏‎اني عبدك

‏‎وابن عبدك

‏‎وابن امتك

‏‎ناصيتي بيدك

‏‎ماض في حكمك

‏‎عدل في قضاؤك

‏‎اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك

‏‎أو أنزلته في كتابك

‏‎أو علمته أحداً من خلقك

‏‎او استاثرت به

‏‎في علم الغيب عندك

‏‎أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري

‏‎ وجلاء حزني

‏‎وذهاب همي

‏‎اسالك اللهم بقدرتك

‏‎التي حفظت بها يونس

‏‎في بطن الحوت

‏‎ورحمتك

‏‎التي شفيت بها ايوب

‏‎ بعد الابتلاء

‏‎ان لاتبق لي هما

‏‎ولاحزنا

‏‎ولاضيقا

‏‎ولاسقما

‏‎الا فرجته

‏‎وان اصبحت بحزن فامسيني بفرح

‏‎و ان نمت على ضيق فايقظني على فرج

‏‎وان كنت بحاجه

‏‎فلا تكلني إلى سواك

‏‎وان تحفظني لمن يحبني وتحفظ لي احبتي

‏‎اللهم

‏‎لا تحملني من كرب الحياة مالا طاقة لي به

‏‎وباعد بيني

‏‎وبين مصائب الدنيا

‏‎وتقلب حوادثها

‏‎ كما باعدت

‏‎بين المشرق والمغرب،

‏‎اللهم

‏‎بشرني بالخير

‏‎كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح

‏‎كما بشرت زكريا بيحيى،

‏‎اللهم

‏‎بشر من أرسل لي هذا الدعاء

‏‎بحاجة تفرح قلبه

‏‎وتدمع عيناه منها،

‏‎ربي

‏‎ ها أنت ترى مكاني

‏‎و تسمع كلامي

‏‎و أنت أعلم بحالي

‏‎ربي

‏‎شكواي لك

‏‎لا لأحد من خلقك

‏‎فاقبلني في رحابك

‏‎في هذه الساعة المباركه

‏‎ربي

‏‎إني طرقت بابك

‏‎فافتح لي أبواب سمواتك

‏‎و أجرني من عظيم بلائك

‏‎اللهم

‏‎سخر لي عبادك الطيبين

‏‎من حولي

‏‎وسهل لي أموري

‏‎وارزقني

‏‎من حيث لا أحتسب

‏‎ربي

‏‎بحولك

‏‎وقوتك

‏‎وعزتك

‏‎وقدرتك

‏‎أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك..

‏‎اللهم

‏‎ إني أسألك أن ترزقني

‏‎ما كان خيرا لي

‏‎في ديني

‏‎ودنياي

‏‎ومعاشي

‏‎وعاقبة أمري

‏‎عاجله واجله،

‏‎اللهم

‏‎إني أشكو لك

‏‎قلة حيلتي

‏‎وهوان أمري

‏‎وضعف قوتي

‏‎اللهم

‏‎إني أسألك

‏‎أن تصرف عني شتات

‏‎العقل والأمر

‏‎ربي

‏‎اثرني ولا تؤثر على