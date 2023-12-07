من رحم الوجع

عمر بلقاضي / الجزائر
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كفكفْ دموعَك فالبُكا لا ينفعُ
والهمُّ يقتل بالأسى من يجزعُ
الأرضُ يحكمُها الضّلال تسلُّطاً
مالي أراك مكبّلا لا تفزعُ
سكن الفساد ربوعَها فتأزَّمتْ
وغدت بآلام الشُّعوب تُزعزعُ
مُلئت بأنياب البُغاة مآتماً
فالأمنُ ينزف والقلوب تُفجَّعُ
نام الحماة وأسلموا أخيارها
والظّالمون تطاولوا وتنطّعوا
من للضِّعاف وقد تفاقم بؤسهمْ
قُتِل المشايخُ والنِّسا والرُّضَّعُ
عاث البغاة فمن يصد غرورَهمْ
وشرورهم ، فالكفرُ لا يَتورَّعُ
يا من ترى زحف المآتم صامتاً
الله يُخزي في الورى من يَخنعُ
نار العداوة في العدى لا تنطفي
إلا إذا قام الرّجال ليدفعُوا
بقلمي عمر بلقاضي / الجزائر
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