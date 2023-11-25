الشعر

أحرارُ الخَلَف


عمر بلقاضي / الجزائر

إلى المقاومين الأحرار الأبرار الأبطال في فلسطين وجنوب لبنان واليمن، الذين يقاومون الكيان الغاشم المتغطرس ويفضحون اذنابه

***

بَنِي الأحرارِ يا أبطالَ أمَّتنا

أيا من صُنتمُ الإسلامَ بالشَّرفِ

وقفتمْ وقفةً عَصماءَ قاصمةً

لأهلِ الظّلمِ والإجرامِ والصَّلفِ

فضَحتم رهْطَ أذنابٍ لشانِئنا

يبيعونَ الهدى والعِرضَ بالعَلفِ

فأعرابُ القطيعِ الخائنِ انْبطحُوا

لقاهرهمْ كما النِّسوان في الغُرفِ

ذيولٌ في الحِمى تطغى مثالبُهمْ

عَتَوْا بالغدرِ والتَّخذيلِ والقَرَفِ

أصولُ العزِّ إقدامٌ ومَكرمةٌ

وليس العزُّ بالإهمالِ والصُّدفِ

ألا يا سادة الإقدامِ في وطنٍ

أصيلٍ يبهجُ الأرواحَ حين يَفِي

مكارمكمْ شموسُ الحقِّ في زمنٍ

ضَنِينِ الرُّشدِ والأخلاقِ والنَّصَفِ

لقد ثرتمْ على ظلمٍ يُطوِّقنا

فوَثبتكمْ حديثُ النَّتِّ والصُّحفِ

رجالٌ في الوغى تُخشَى بسالتهمْ

ولستمْ كالألى هانوا من الرَّهَفِ

فأنتمْ قدوةٌ للجيلِ هاديةٌ

أقمتمْ عزَّةَ الإيمانِ في الخَلَفِ

سيمنحكمْ عُلوَّ النَّصرِ خَالِقُنا

كما أعْلى رجالَ الحقِّ في السَّلَفِ

عمر بلقاضي / الجزائر

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