ضرُّ المذّلة في الأمّة

عمر بلقاضي / الجزائر
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ضرُّ المذلّة قد تفاقم في الحمى
أضحى الرؤوس لدى الصّهاين كالدُّمى
وشيوخُ امّتنا التي تهدي الورى
نُكِبُوا بأمراض الضّلالة والعمَى
أهواؤهم طمَست معالمَ ديننا
جعلوا المعارفَ والمناصب مَغنَما
ألِفُوا المهانة والهوان فأهملوا
عهدَ الأمانة في الكتاب من السّما
لزموا العروش َوداهنوا وتملّقوا
بريائهم رجع الظّلام وخيّما
قدَرُ الشّريعة أن يمثِّل نورَها
رهط ُالمطامع في القصور فأظلما
مرَقَ الكثيرُ عن الحقيقة في الهدى
حسبَ المكانةَ في الحياة تعالُما
ربّاه الطفْ بالشّريعة في الورى
ركنا العدالة والسّلام تهدّما
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