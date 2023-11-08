من العجائب !!!

باقر الجبوري ||
بعض ابيات شعرية من قصيدة المعز ابن باديس المولود في ( العام ١٠٠٨ ) م أي قبل الف عام والتي تحمل عنوان ( الملحمة المعزية ) !!
ويروي فيها حادثة استشهاد القائد ( سليما.ني ) معتمدا على ماجاء في كتاب الجفر لامير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام !!!
العجيب انها كتبت قبل اكثر الف عام !!!
إقراء وتأمل !!!
إذا مات صبرًا ( سليماننا )
و( قاسمها ) في الشجون انقبرْ
وضاق المجال فكن واثقًا
من الله بالفرج المُنتظَرْ
سينصرنا الله سبحانه
لنا ولشيعتِنا إذ نَصَرْ
فمن عاش عاين ما سَرَّهُ
وأبصرَ وجهَ الإمام القَمَرْ
اكيد ان الفرج قريب
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