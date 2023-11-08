الشعر

من العجائب !!!


باقر الجبوري ||

 

بعض ابيات شعرية من قصيدة المعز ابن باديس المولود في ( العام ١٠٠٨ ) م أي قبل الف عام والتي تحمل عنوان ( الملحمة المعزية ) !!

ويروي فيها حادثة استشهاد القائد ( سليما.ني ) معتمدا على ماجاء في كتاب الجفر لامير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام !!!

العجيب انها كتبت قبل اكثر الف عام !!!

إقراء وتأمل !!!

إذا مات صبرًا ( سليماننا ) 

و( قاسمها ) في الشجون انقبرْ

وضاق المجال فكن واثقًا 

من الله بالفرج المُنتظَرْ

سينصرنا الله سبحانه 

لنا ولشيعتِنا إذ نَصَرْ

فمن عاش عاين ما سَرَّهُ 

وأبصرَ وجهَ الإمام القَمَرْ

 

اكيد ان الفرج قريب

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