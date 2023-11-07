قصيدة ملحمة غزّة

عمر بلقاضي / الجزائر
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غزَّاءُ تكتبُ للتّاريخ ملحمةً
كبرى تُزعزعُ من خانوا ومن خذَلُوا
زاد التّصبُّر عن حدِّ التّحمّل في
حربٍ تحرِّكها الأحقاد والعِللُ
تاق اليهود إلى سفْك الدِّماء وما
خافوا وما حذَروا من سوء ما فعلوا
أشلاءُ صِبيتنا في كلِّ ناحيةٍ
من أرض غزّاءَ فالإجرامُ مُكتملُ
لا يردع الفاتك القتّال في وطني
يا أمّة الذِّكر إلا ثائرٌ بطلُ
عبدٌ لخالقه يرجو الثّوابَ فلا
يُثنيه عن عزمه بطشٌ ولا حيلُ
زيفُ المواثيق عند الغرب مهزلةٌ
الغربُ من ثُلَّة الصُّهيونِ يُنتعَلُ
تاهتْ حضارتُه في البَغْي من عمَهٍ
حانت نهايتُه وما له أملُ
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