الشعر

ترنيمة ثائر في الزمن الداعر ..


.منهل عبد الأمير المرشدي ||

 

اصبع على الجرح  .

 

مذ خلق الله الإنسان . ... 

مذ كان زمان الطوفان  .....

من قابيل ومن هابيل ..

من فرعون الى هامان ..

والأعراب بذات الداء.. 

 رايات تخفق حمراء ...

لوط في الارض عراء ..

والولدان هم الولدان..

والعربان هم العربان ..

مذ شاء النور بلا بدر .    .

للعقل الداجن لا يدري . ..

من وحي تراتيل القدر ..

في ليل نزول القرآن ..

من وحي نبي مختار ..

والآيات هي الآيات ...

والميزان هو الميزان ..

والعربان ...

هم العربان ...

لاترجو ثورا في الحلب ..

لا يعدل ذيلا للكلب...

والقبان هو القبان ...

تكبيرة بدر في خيبر ..

وصيحة حق في المعشر ..

والتاريخ بلا عنوان ....

ذا يكتب شيئا ..

ذا يمحو ..

الحق مبين في حيدر ..

والباغي  نجل السفيان ..

 وابن العاص سليل العورة ..

 رفع المصحف بوجه العترة   ..

فالقرآن على القرآن ..

هذا الأنس ..

وذاك الجان  ..

 هذا الولي المجتبى ..

مغدور بسم  الشيطان  ...

 الى الشهيد بكربلا ...

والجسد الصريع على الثرى ..

وما كان وما كان ..

دار الزمان بلا زمان ..

جاء المواطن والأوطان ..

والعربان هم العربان  .

بين الردة والفرقان .. ..

القدس أسير الحاخام ..

والإسلام بلا إسلام ..

هذي غزة قلب النار. ..

تصرخ آهات الأقدار  . ..

الأجساد مع البنيان ..

والأطفال مع الرضعان ...

بني سلول تحتفي ..

تشمت لا بل تشتفي،..

والغائب السلمان ..

والسيسي المأجور 

والبيت المهجور .  

ومشايخ آل نهيان ..

والملك العاهر في عمان ...

والعاريات على الشطآن ...

صيحات الحوثي تحرقهم . . 

 والحشد الحاضر يؤرقهم ..

 والشبل الثائر في لبنان ...

والعربان ..هم العربان. 

عهر ..عار في الأوصال ..

انذال انذال ..انذال ..

غزة تستصرخ اشرفكم ...

عذرا ما فيكم اشرفكم ..

كالأنعام . وكالطرشان ..

عميان انتم في الدنيا ..

وعند الله بيوم الحشر ..

عميان عميان عميان  ..

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