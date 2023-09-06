الشعر

أبا عبدالله 


احمد لعيبي ||

 

هذا شعبك...

التل الذي وقفت عليه اختك زينب 

وقف اليوم عليه خدمتك ..

وطريق السبي..

صار طريق مواكب ..

الخيام المحترقة صارت خيام قوم لك عاشقة..

الماء الذي منعوه عنك جعلوه انصارك بفم الغرباء 

والأقرباء ثوابآ للملايين في سبيلك ..

 

رفعوا كفوفهم وفاءآ لكف أخيك..

وأحنوا ظهورهم حزنا وخدمة أسوة بظهرك ..!

السبعون صاروا اليوم في طرقات قبابك ٢٢مليون.

ومثلما وقف حبيب بباب الخيمة 

يقف لك اليوم الف حبيب بباب المواكب..

 

انت الذي انتصرت على بني أمية واعلامهم 

وفي كل عام تنتصر .

في كل عام يزدادك سلاحك السماوي 

وفي كل عام يكثر عدد انصارك ..

وفي كل عام تكثر خيامك لكنها لا تحترق..

 

أنت الذي بقيت والكل ماتوا ..

أنت الذي تهب الحياة والمجد عندما يسلبها الاخرون.!

يا سيد العطاشى 

دمنا لك نهر..

 

 

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