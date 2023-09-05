نور عيني يا حُسيّن..

طالب الأحمد ||

أنتَ دمعة سرمدية تنثر الضياء في طريقي وتهب المعنى لحياتي..

أنتَ وارث آدم عليه السلام وخلاصة قصة الوجود.

المرجع الراحل المرعشي النجفي (رض) مؤسس ثالث أكبر مكتبة في العالم الإسلامي والمتهجد في محراب الصلاة طيلة حياته، أوصى بأن يُدفن معه المنديل الذي كان يُكفكّف به دموعه حزناً على فاجعة كربلاء وسبيّ أهل بيت النبوة عليهم السلام..

ذاك المنديل هو قنديل الجنان وشارة الشفاعة..

هذه رسالتي للذين لا يعرفون ماذا يعني البكاء على الحُسيّن.

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كل رجال العراق حُسيّن

كل نساء العراق زينب

العراق يرتدي عباءة الحسين ويصوغ من دم الشهيد قلادة الخلود.

بلدي الحبيب حقاً أنتَ أجمل بلد لأنكَ تتوهج بعشق الحُسيّن..وكل البلدان مثل فرّاشاتٍ تحوم حول وهجك.

الذين لايعرفون هذا العشق..

الذين لايبصرون هذا الوهج ولايُلامس شغاف قلوبهم، في أي وادٍ يهيمون؟!

5-9-2023