عاشوراء الحسين عليه السلام..حوار المعزين..

كاظم الطائي ||





سمعتُ شاعراً يلقي قصيدةً

ويتحدثُ عن شخصا..

فكان يُجسد لنا صورتهُ

ويتحدث عن ما مر بهِ ومضى..

ثم عرج وبكى..

أدهشني عندما رأيتهُ يبكي شخصاً لم يرى..

وسمعتهُ يصرخ و يقول لقد ذبحوهُ ظلما..

أثارني وهطلت دموعي عندما رأيتهُ بكى..

فقلت لهُ ما أسم الذي تنعى..

قال لي..

أيعقل ألا تدرك من ابكى سكان أهل الأرض وحتى السماء..

أيعقل ألا تدرك من كان جسدهُ مطروحاً على الثرى..

فخجلتُ من نفسي ورحتُ باحثاً.. فوجدتهُ حُسيناً بهِ القرآن قد أوحى..

فوجدتهُ حُسيناً بهِ القرآن قد أوحى..

لا يوم ك يومك يا أبا عبدالله..

أعظم الله لكم الأجر والثواب بمصاب سيدي ومولاي الامام الحسين عليه السلام

28.07.2023

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