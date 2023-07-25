عباس يارمز الوفاء

مانع الزاملي ||
عباس يا اجمل ما يكتبُ
يا واضع اس الوفاء المُنجِبُ
غالوك من خوف لأنك اهيبُ
ولأن سيفك مثل عزمك يرهبُ
ما حدث التاريخ عن احد محض الوفاء وغيرة لا تنضبُ
عباس لم تترك لغيرك خصلة تتنكبُ
انت اللواء ورمزه يبن البطين الانزعُ
وتركت للتاريخ سيفا بالتشهد ينطقُ
يكفيك فخرا للشدائد مفزعُ
ولزينب الطهرالكريمة كافلُ
ونداك ( اني انا العباس ) دوما يسمعُ
انت الشموخ ، فخذ بنا لمصرعك المقدس نهرعُ
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