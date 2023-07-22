نور النّبوّة

عمر بلقاضي / الجزائر
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نورُ النُّبوَّة نِبراسٌ لمن عقَلُوا
يهدي إلى الحقِّ في لُطفٍ وفي لينِ
ويلُ الذينَ تولَّوْا عن هِدايتِهِ
فالغيُّ غايتهمْ في العيشِ والدِّينِ
رحْماكَ ربِّي بجيلٍ لا رشادَ له
أضحى عديمَ الهدى ينبَتُّ في الشِّينِ
منذُ اسْتُميلَ إلى الأهواءِ ضاعَ سُدَى
فالنَّفسُ غاويةٌ والعقلُ في الطِّينِ
نامتْ نباهتُه في عِيشةٍ غُمِرَتْ
بالسُّمِّ تنفثُه نابُ الثَّعابينِ
أينَ العقيدةُ خارَ الجيلُ في رِيَبٍ
صارَ التَّديُّنُ وهْمًا من تَخامينِ
لا تصلحُ النَّفسُ إلا باليقينِ ولا
تقوى العقيدةُ إلا بالبَراهينِ
لنْ تُدرِكَ الأمَّة الغرَّاءُ عِزَّتها
إلا إذا سلَكتْ دَرْبَ المَيامينِ
ارجعْ إلى الذِّكرِ يا من صِرْتَ مُسْتَلَباً
تقْفو بلا خجَلٍ غَيَّ الشَّياطينِ
هانتْ مآثِرنا من بعدِ ما سطعَتْ
فالزَّيْغُ يَفتكُ في كلِّ المَيادين
عمر بلقاضي /الجزائرِ
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