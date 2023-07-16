الشعر

صلاة إبليس..!


لمى يعرب محمد ||

 

أذّنَ المؤذنُ للصلاةِ في قلوبٍ لم تكن يومًا راكعةً خاشعة

أردَتْ شهيدًا ثُمَّ ناحتْ بجنبهِ تشكو إليهِ أحوالَ ظلماء دامية

ركضتْ مهرولةً تدعو وتَرجو ربَها رزقًا هنيئًا باقية

تَلقى التحايا عند اللقاءِ باسِمةً منها الوجوه تقاة راحمة

نادى المنادي حيَّ على فلاحِ دينكم ودنياكم وآخِرَة

أنكرنا صوتَ السماءِ هَلُّمَ بنا نسعى نحوَ حياة آمنة

عجبًا لمن هذا النداء لو كان لصومٍ أو صلاةٍ ذاكرة

الأمرُ سهلٌ والوضوءُ مهيأ وسجادتي دومًا لترتيلي باسطة

قديسٌ أنا في ديانتي وأربابِ الفواحشِ في باطني قائمة

لي ألف وجهٍ ووجهٍ شامل لكلِّ منهم دورهُ ومدركه

أنا لا أخونُ ولا أكذبُ فتلكَ سلسلة بالية مقطعة

أكيدُ كيدًا يلبسُ إبليس به ثوبًا جديدًا لامعًا والحاشية

لا إبليس يوما يطهرُ من جُرمهِ ولا خيوطهِ يومًا للحقِّ ماسكة

هكذا أنتَ في الدنيئةِ ماكثٌ لا نار تشتهيك ولا جنة لكَ حاضنة

لا تفجعْ بأفعالكَ غدًا فلا بُدَّ بِكَ أن تزوركَ حاسمة..

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صلاة إبليس..!
نَجَفُ السُّور (( الى مَن عشق النجف بعلمِها وأدبها وثوراتِها .. إليهم القصيدة ))
شعر/ يا علي هزيت جذع نخلتك
شعر/ مقطع مما قاله أبو طالب للنبي
شعر/ علي اسمه بالقمر إذ اكتمل
شعر/ يا رب قلبي..!
أحبك.. غزلاً ولستُ بمبدعِ!
شعر/ وماادراك ما طوعة؟!
*أبيات للشيخ جعفر النقدي (رحمه الله) يخاطب فيها إمام زمانه (عجّل اللهُ فرجه) مع حلول العيد :*
القصيدة الفائزة بالمركز الأول في مهرجان قادة النصر..لماذا انتصرنا؟
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
فيسبوك