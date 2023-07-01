الشعر

شعر/ وماادراك ما طوعة؟!


احلام الخفاجي ||

 

لم ادقق بحروف اللغة يوما

رغم اني متيمةُ بنسج كلماتها

فلم اهتم يوما بحرف "الطاء"

كان يقضي يومه محتميا بمظلة "الظاء"

وذلك "الواو "

الذي اختار العيش

في اطراف القبيلة

فرمت عليها"الياء "سترها

ليرقد بسلام

وذلك" العين" البائس

الملقى على قارعة الابجدية

حتى ظنه الغراب العطشان

حصى

فرماه في تلك الجرة

ليروي عطشه

و"التاء المربوطة "

تلك الخجولة التي لاتغادر

باب الحروف

حتى نسيها البعض

الا عندما قررت

تلك الحروف ان تلتقي

في ازقة الكوفة

وتدخل احد بيوتها

حين استشعرت

الاذى يتربص

بذلك الغريب

"مسلم بن عقيل"

لتلد لنا العظيمة

"طوعة "

وماادراك ماطوعة

كانت خير امة 

يوم باعت

الامة دينها

ببضع دناينر..؟!.

فويحكم يااهل الكوفة ؟!

لولا "طوعة "

لمكثتم في

بطن حوت العار

الى يوم يبعثون!

 

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