أبيات للشيخ جعفر النقدي (رحمه الله) يخاطب فيها إمام زمانه (عجّل اللهُ فرجه) مع حلول العيد :*

أمــا وعـيـنـيـكَ إن القـلب مـكـمـودُ
مـذ سـاءنـي رزؤكـم مـا سـرنـي عـيدُ
مـا العـيدُ إلا بيومٍ فيه أنت تُرى
تـُلقـى اليـك مـن الدنـيـا مـقـاليدُ
وتـمـلأ الأرض قـسـطـاً بـعدما ملأت
جـوراً وقـد حـل فـي أعـداك تـنـكـيدُ
يا صاحب العصر إن العصر قد نقصت
أخـيـاره وبـنـو الأشرار قد زيدوا
وصـارم الغـدر فـي أعـنـاق شـيعتكم
قـد جـردتـه الأعـادي وهـو مـغـمـودُ
اللَه أكـبـر يـابـن العـسـكـري مـتى
تــبــدو فــيــفـرح إيـمـان وتـوحـيـدُ
فـديـت صـبـرك كـم تـغـضـي وانت ترى
شــمـل الزمـان بـه قـد حـل تـبـديـدُ
وذي نــواظــرنــا تـجـري مـدامـعـهـا
ومــلؤهــن مــن الأرزاء تــســهــيــدُ
تـاللَه مـا انـعـقدت يوماً محافلنا
إلا بــهــا مــأتـم للسـبـط مـعـقـودُ
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha