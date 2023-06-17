الشعر

ياصاحب الفتوى التي ألقيتها غضباً…


بقلم : علي السراي

 

‏ ‎هذا الذي تعرفُ الجبهات صولتهُ

والحرب تعرفهُ والأهوال والهممُ

******

هذا الصموتُ الذي في صمتهِ كلِمٌ

لعمرِكَ مِن ناطقٍ في صمتهِ الكَلِمُ

******

هذا علي بنُ ليثُ الله حيدرةٍ

بكنفهِ عراق الحشد يعتصمُ

*******

ياصاحب الفتوى التي ألقيتها غضباً

كعصى الكليمُ بها الحشدُ يقتحمُ

******

‏‎فخرُ الهواشمِ صمّصامَ كل عاديةً

‏‎صريخ لها حيثُ الموتُ يزدحمُ

******

‏‎يمناهُ ملك الموت إذا فتنةٌ أزفت

‏‎يسراه ذو الفقار في الحرب تصطلمُ

******

‏‎ ناراً على الأعداء صُبت صواعقهُ

‏‎ وحتفُ الردى في صمصامه دمُ

******

سُراة حُماة كُماة ِصِيّدٌ ضراغمةٌ

هو الحشد لعمرك بهِ الله ينتقمُ

******

‏‎فأن رأته الدواعش قال قائلها

‏‎بحشد ِ هذا صرح الكفر ينهدمُ

******

‏‎قد أرضعتهُ المنونُ صفو دُرتها

‏‎فكان في لهواتها ضيغمُ حَزِمُ

******

‏‎فدا شِسع نَعليك أمريكا وعسكرها

وكل الطغاة بِذات الشسع تُلتقمُ

******

‏‎ياسيد الحشد بك تحلو مجالسنا

‏‎ويحلو بك النصر والآياتُ تُختتمُ

******

‏‎فيا سيستاني العراقُ منا سلاماً

‏‎ما لاح فجرك في الآفاق يبتسمُ

 

———

ماجادت به قريحتي بمناسبة الذكرى التاسعة لصدور الفتوى المباركة التي أنقذت العراق وشعبه ومقدساته على يد أحفاد أصحاب الحسين ع في حشدنا المقدس…

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