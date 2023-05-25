الشعر

يا....... كربلاء


خالد غانم الطائي ||

 

الثم  ثراك قبلا  ففيك  عطر  الأنبياء

ارفع  هامتي  عاليا فأنت  منارة  العلياء

اطأطئ  رأسي  حياءا  ففيك  عنوان  الكبرياء

اتنفس  في  هواك  العز والاباء

 

يا...كربلاء

 

مذ  كنت والى الابد   فيك  صور  الاتقياء

صارت  فيك  الصحراء  واحة  خضراء

بالحسين  الشهيد  مثال  التضحية  والفداء

ونبع  صاف  يستقى  منه   الشموخ  والبهاء

 

يا...كربلاء

 

كنت  وما زلت  كربا  وبلاء

فقد  قتل  فيك  الحسين مع اولاده  واصحابه  النجباء

فاكتست  ارواحنا  بقطع  الحزن  السوداء

وفي  قلوبنا حرارة لن  تنطفئ

فهي  في  بقاء

 

يا...كربلاء

 

يا  كعبةالاحرار ومدرسة  الثوار  الشرفاء

انت  جرح الزمان الذي  ليس له براء

فقد  سالت  فيك ازكى الدماء

لترسم  للانسانية  سبيل  الاهتداء

 

يا...كربلاء

 

قد  شرفك  الله فأحتضنت  سيد  الشهداء

وتحت  قبته  المباركة يستجاب  الدعاء

وفي  تر بته  جعل  الله  الشفاء

(الله اكبر)من مئذنته  يعلو  هذا  النداء

 

يا...كربلاء

 

اهتف بأسمك  حتى  املأ  الفضاء

انت  باقية رغم  انوف  الأعداء

ومهما  توالت  الأخطار  وبدت  منهم  البغضاء

وسيبقى  اسمك  مبددا  للظلماء

 

يا...كربلاء

 

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