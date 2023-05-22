قيس النجم / العراق ||
عودي كما أنتِ دلوعة الشام
جميلة طرية .. شامخة أبية
أغمضي عينيكِ
أتعبكِ السهر والقهر
يا أجمل بستان للورد فوق النهر
أنسي جرحكِ وأنتفضي
أمحي السواد والألمِ
وأنشري الفرح
أجمعي في ذاكرة الماضي
كل الحطام
لا تنسي بأنكِ دلوعة الشام
نجمة في سماء العاشقين
سورية الحب الآزلي
ستقفين ... وتعودين
وأرفعي علم النصر مفخرة
وقبلي رجالكِ الشجعان
وخلدي شهدائكِ
أطمئني .. القادم أفضل
وكوني حمامة سلام
يا طفلة العرب المدللة
سورية الشام
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