الشعر

هو للمشاعر ترجمان


خالد غانم الطائي ||

 

صوتها كأنه الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

نظراتها تشع بالحنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

طيبتها مثل حلـــــــــــــــــــــــــــــــــوى الروان

كلماتها تفوح بالمسك والريحـــــــــــــــــــــــــــان

 

ابتسامتها تفجر ينابيع الامل فيكون كالطوفــــــــان

طلتها تذهب بالهموم والاحـــــــــــــــــــــــــزان

رقتها كأنها نهر دائم الجريـــــــــــــــــــــــــــان

بيانها فيها السكينة والسلام والاطمئنـــــــــــــان

 

رمز العطاء والسخاء هي مامر زمــــــــــــــان

شمعة تضيء لنا فهي في ذوبــــــــــــــــــــان

بعطفها جعلت للمودة اركــــــــــــــــــــــــان

عقدت مع الوفاء قــــــــــــــــــــــــــــــران

 

عابدة لربها تالية للقـــــــــــــــــــــــــــــرآن

الايثار والتضحية لها عنــــــــــــــــــــــوان

صدح القلب بحبها قبل ا للســــــــــــــــــان

حجرها شلال يفيض بالامـــــــــــــــــــان

 

دعائها خير كثير الاغصـــــــــــــــــــــان

اجعل من برها لله قربـــــــــــــــــــــــان

وفي رضاها يكون رضا الرحمـــــــــــن

وصى بها الاله ما رفع للصـــــــلاة آذان

 

فقد آمر الله بعبادته وبالوالدين احســــــان

هي الام التي تحت قدميها الجنــــــــان

وطاعتها على الرؤس تيجــــــــــــــــان

مداراتها دين ترده الايام بعد الـــــدوران

 

ولعل في شكرها شيء من العـــــرفان

كل ذلك والقلم قاصر عن البيـــــــــــان

فلم يسعفني اذ هو للمشاعر ترجمــــــــان.

 

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