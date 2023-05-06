الشعر

اقول  عنها....


خالد غانم الطائي ||

 

مظلة هي تظلني  اذا مطرت  السماء

تكأة(باكورة)  اذا احتجت     للاتكاء

بدر    منير       يطرد          الظلماء

 

معوان  لسفر  الدنيا  نحو دار  البقاء

 رمز  القناعة   والايثار      والسخاء

مطيعةراجية شفاعة أصحاب الكساء

 

مخدرة    رافعة      كفيها       بالدعاء

باقة ورد   فيها  الاريج والنقاء والصفاء

سفر  كبير هي   فيها  دروس    الوفاء

 

 طبيب  اذا  المت بي  العلل والادواء

شامخة  أراها   في  القناعة  والبهاء

صورة  اذكر  بها ما  انعم الله من الاء

 

مكبح يوقفني عند  عاصفة  الغضب الهوجاء

مدرسة     تربي جيلا     على  شيم   النبلاء

ابتسامتها  تذهب  بالهموم من  دون    بقاء

 

 غمامة تحجب عني حرارة  الشمس اللهباء

حنانها   دثار        عن  برد        الشتاء

نسمة    ربيعية   فيها  الانشراح   والهناء

 

نبع  دائم    للحنان  والرقة     والعطاء

نخلة  تجود بالخير  الذي  ليس  له انقضاء

عزيزة في قومها متواضعة سالمة من الخيلاء

 

في  صبرها جعلت عنوانها زينب  الحوراء

هي  الزوجة الصالحة  المحبة  للزهراء.

 

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