شعر/ نعم...إنها هي كربلاء..

خالد غانم الطائي ||
هي الواحة الخضراء في قلب الصحراء
هي قطرات الغيث النازلة من السماء
هي منار الخير الذي يشع بالضياء
هي الربيع البديع الزاهر بالسناء
هي شذا الأمل الذي يعبق به الهواء
هي سفينة الحنين وشراعها العطاء
هي تباشير الفرح المخضبة بالحناء
هي من اعتلت عرش قلبي وقررت البقاء
هي من سهرت من أجلي وقالت للنوم الجفاء..الجفاء
هي من تجشمت من أجلي التعب والعناء
هي من ترفرف بيرقا عاليا في سماء الوفاء
هي من ارضعتني حب النبي وآله الاتقياء
فهو فرض من الله ذي الكبرياء
إنها امي المعطاء...المعطاء
وبحبها وبرها انال من الله الرضاء.
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