خالد غانم الطائي ||
اه ..كم تعبت روحي من الانتظار
...وكم اشتاقت عيناي لرؤياك
...وكم يعلو ضجيج الصمت في اعماقي...
وهو يردد متى ..متى..ألقاك ؟
فأناملي متعلقة بحبل الرجاء
حب فشغف فهيام فمودة لك
ورسائل شوقي يحملها الماء اليك
حتى صرت انت بوصلتي
ابتغي بها الاهتداء ..
يأمل قلبي من غيثك الرواء
غيابك (وانت حاضر )صحراء جرداء
ووصالك ربيع معطاء
رفرف لبي في علياء مناجاتك
وتغنت شفتي بجمال صفاتك
اخرجتني من ظلمة ذاتي إلى نور ذاتك..
فبك اقتدي وإليك ارغب ورضاك مقصدي..
يا صاحب الزمان...يا محمد المهدي
وتتوالد الامال والامنيات
بغد تشرق فيه الارض بنور ربها
ذي الالطاف والعنايات والرحمات.
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