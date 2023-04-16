رحيل مبكر..!

خالد غانم ألطائي ||
في ظهيرة ذلك اليوم المشرق
تحول النور الى ظلام دامس
وانطوت الألوان تحت عباءته السوداء
تسمرت قدماي..............خرت قواي
ارتجفت اوصالي.........تلعثم لساني
خنقتني العبرة حتى كادت تقتلني
سالت دموعي وكأنها حفرت خدودي
دقات قلبي تعلو......وتعلو...
...
وكأن فؤادي يبتغي الخروج من صدري
وضاقت علي الارض حتى شعرت ان لا مكان لي...
حملت الريح لمسامعي تلك العبارة
واي عبارة هي....
(ابنك..وحيدك..مات برصاصة طائشة)
اذن مات الامل وماتت الامنيات.
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