شعر/ سلام عليك.. يـــا علــــــــــي.

خالد غانم الطائي ||
من أقتدى بك فهو بصيــــــــــــــــر
ومن ضل عنك وان ابصر ضريـر
انت اخو المصطفى والوزيــــــــــر
فديته وبت في فراشه للعين قريـــر
جاهدت في الله وكنت خير نصيــر
بسيفك صرت للاسلام ظهيـــــــــر
بحق غدوت للبلاغة اميــــــــــــــر
يستقى من علمك النميـــــــــــــــــر
حملت القرآن واصبحت له تفسيــر
قلت: سلوني..حقا انت الخبيـــــــــر
زهدت في الدنيا وكان فراشك الحصير
قمت في الليل فنومك يسيـــــــــــــــــــر
ومن خشية الآله دمعك وفيــــــــــــــــر
صوام في النهار لا تبالي بالهجيــــــــر
رقعت ثوبك واكلت الشعيـــــــــــــــــر
آثرت ابن السبيل والفقير والاسيــــــــر
سيرتك العظمى تفوح بالعبيـــــــــــــــر
رضا الله عندك هو الاثيــــــــــــــــــر
فسلام عليك مني حتى النفس الاخيـــــر
................................................................
https://telegram.me/buratha