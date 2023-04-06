شعر/ إِعلان.....إِعلان

خالد غانم الطائي ||
قلبي المولع يعلن هيامه
فقد أستعر فيه الحب وأعترف بغرامه
للنبي الذي حاز من الخلق تمامه
ولعلي وصيه وفيه الامامه
ولسيدة نساء العالمينً فاطمة
وللسبطين والتسعه المعصومين فلهم الزعامه
وبمودتهم يفوز العبد وتُكتب له السلامه
هم سفن النجاة وشفعائي يوم القيامه
قد اشرقوا وطردوا من الكون ظلامه
أخذت الشمس من نورهم والكون ونجومه
قد صار لهم الخير عنوان وعلامه
أدلاء للفضيلة هم وللعز وسامه
فيهم تجلى دين الله وسنامه
ولا تأخذهم في رضى الرحمن ملامه
ما خاب من تمسك بهم وامن الطامه
فصلاة عليهم من الله وسلامه
___اللهم صل على محمد وال محمد
الواح طينية، خالد غانم الطائي، سيدة نساء العالمينً
ــــــــ
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha