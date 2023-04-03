مرارة  الرحيل..!

خالد غانم الطائي ||
استذكارا للتضحيات العظيمة للحشد الشعبي المقدس وللوفاء والعرفان بفضل الشهداء كتبت بلسان حال ابن الشهيد ...
سأقتلع قلبي فأجعله قلمي
وسأتخذ له مدادا من دمي
وسأضم اضلاعي صانعا منها قرطاسي
وسأروي قرطاسي بوابل دمعي..
لاكتب عنك يا ابجدية حروفي.
فيا قمري وشمسي وخارطتي وبوصلتي.
انت اول كلمة رددتها شفتي
يا ربيع ايامي ومنبع العطاء وترتيلي..
وشلال السخاء والايثار وانت شمعتي.
ايا كهفي الذي كنت الوذ به في ملماتي.
وصدرا حنونا فيه الدفء والعبقات.
بعد ان وافت المنية امي..
بيانك الحان تداعب مسامعي..عذوبتك لا يضاهيها عذب الفرات..تجليت منارة للحب والخير بها اهتدائي..
طيبتك بلسم جراحي..وفيك شفائي..
علمتني سر السعادة..
فبحب محمد وآله(صلى الله عليه وآله)السيادة..وطاعة الله تعالى حول العنق كالقلادة..وقد ختمت عمرك بالشهادة...
.لحفظ الدين والمقدسات والوطن..لبيت النداء وكنت في الهيجاء..
كالاسد..ثم اصبحت رهين الكفن والتراب والحجر..وسأمضي متذوقا مرارة رحيلك والله حسبي..فلوعتي مستعرة في اعماقي
.كيف لي أن انساك؟! فقبرك في روحي. بل انت روحي..نعم انت روحي يا ابي الغالي.
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