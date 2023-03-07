الشعر

يا قُرَةَ عينِ الزهراءِ يا شبلَ الكرار


كلمات: إيمان عبد الرحمن الدشتي ||

 

ترنو أبصارُ الأحرارِ للطلعةِ والثار

يا مهدينا.. يا مهدينا

يا مهدينا.. يا مهدينا

 

قال رسول الله محمد حقاً ويقينا

الصادقُ قد قلتم إني فيكم وأمينا

إني فيكم تاركُ ثقلين فخذوا التطمينا

بهما لا بسواهما أشهدُ سيظلُ الدينا

إياكم زهداً بالأول فهو الدستورُ

والثاني عدلٌ للأول بل هو النورُ

القرانُ.. وكذا الآلُ

وكذا الآلُ.. يا مهدينا

 

جاروا عبّادا للدنيا واختاروا القرآن

والقرآنُ بغيرِ الآلِ يحتاجُ لتبيان

والتبيانُ بما تهواهُ أهواءُ الإنسان

لا يُعصَمُ فيه التفكيرُ فيطِلُّ البهتان

بعليًّ وإبنيه وتسعة من ولدِ الحسين

يبقى الدينُ وتبقى الشرعةُ لكلِّ العالمين

من أقصاهم.. قد عاداهم

قد عاداهم.. يا مهدينا

 

ماجَ العالمُ يا مولانا بالظلمِ دهورا

منذُ تجاسرَ أهلُ الشرِّ أصحابُ الشورى

وإلى حينَ يمنُّ اللهُ في الأرضِ ظهورا

نترقب عدلك يا شمساً لا غيرِكَ نورا

لاحت لظهوركَ آياتٌ يا محيي الإسلام

وقوى الشرِّ توشكُ فيها تتهاوى الأصنام

نحنُ فداكا.. طوعُ يداكا

طوعُ يداكا.. يا مهدينا

 

عجل يا روحَ الزهراءِ يا ذُخرَ الحسين

عجل يا عدلاً يرجوهُ كل العالَمين

عجل يا أقدسَ معشوقٍ مأواه الأمين

أفئدةُ العشاقِ الملأى شوقاً وحنين

منتظرون سنبقى حتى إعلانَ الظهور

جندٌ نفديكَ الأرواحا يا أملاً منصور

لا تُقصينا.. مُلئنا يقينا

مُلئنا يقينا.. يا مهدينا

 

السبت ٢١/جمادى الثانية/١٤٤٣هـ

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
يا قُرَةَ عينِ الزهراءِ يا شبلَ الكرار
محاولة فاشلة لاغتيال الحسين..!
شعر/ قلبي دمشقيٌ
شعر/ يا رب قلبي
فلسطيني
وكلنا عبيد الدولار ..!
شعر/ سناءُ الرَّب..!
قيمةُ الشِّعر
مَواجعُ العروبة
شعر/ نشيدُ الغضب     
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 47.13
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.8
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك