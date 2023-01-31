عباس الاعرجي ||
كل الارقام في بلدي ومن دون إستثناء .
مرغمةٌ على الخنوع والخضوع والانحناء .
فعلامَ هذه الازياء والاربطة والرياء .
فكلنا منقادون من الاعناق لسيد البطحاء .
وكلنا عبيد الدولار متى حنَّ ومتى شاء .
فعلامَ هذه الازياء والاربطة والرياء .
كنا نقود وأمسينا نقاد والفخر للبقاء .
ما عادت الارقام تسعفنا لا بالنهار ولا بالمساء .
فعلامَ هذه الازياء والاربطة والرياء .
أعيدوا لنا التدوير وتقييم الارقام من هذا العناء .
وكفوا عن ترتيل المناجاة والتوسل بقانون الدعاء .
فسيد واشنطن يدعوكم لسحق الرجولة ومحو الكبرياء .
والنصر لا يؤتى برفع الاكف بل بصولةٍ من فارسِ الهيجاء .
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