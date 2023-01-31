الشعر

وكلنا عبيد الدولار ..!


عباس الاعرجي  ||

 

كل الارقام في بلدي ومن دون إستثناء .

 

مرغمةٌ على الخنوع والخضوع والانحناء .

 

فعلامَ هذه الازياء والاربطة والرياء .

 

فكلنا منقادون من الاعناق لسيد البطحاء .

 

وكلنا عبيد الدولار متى حنَّ ومتى شاء .

 

فعلامَ هذه الازياء والاربطة والرياء .

 

كنا نقود وأمسينا نقاد والفخر للبقاء .

 

ما عادت الارقام تسعفنا لا بالنهار ولا بالمساء .

 

فعلامَ هذه الازياء والاربطة والرياء .

 

أعيدوا لنا التدوير وتقييم الارقام من هذا العناء .

 

وكفوا عن ترتيل المناجاة والتوسل بقانون الدعاء .

 

فسيد واشنطن يدعوكم لسحق الرجولة ومحو الكبرياء  .

 

والنصر لا يؤتى برفع الاكف بل بصولةٍ من فارسِ الهيجاء .

 

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