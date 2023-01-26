شعر/ سناءُ الرَّب..!

سعد صاحب الوائلي ||

بألطافٍ يَسيرُ الكونُ طُرَّا

بِسُبحَاتٍ يُحِيقُ العَرشَ سِرَّا

بآلاءٍ يَفُيضُ العُتْمَ نُورَا.

بسلطانٍ يَمورُ الخلقُ مَورَا

هِيَ افلاكٌ يُخضِّعُهَا اِنصَياعٌ

ودخّانٌ عَلا ويَفورُ فَورَا

عظيمٌ جَلَّ فاكتنفَ الفضاءا

بديعُ نِتَاجِهِ حَتماً وقَدْرَا

مَلائِكُ قُدْسِهِ عَجَزَتْ وفَاهَتْ

تُمَجِّدُ شَأنَهُ سِراً وَجَهْرَا

فَسَبِّحْ في صِفَاتِ الذَاتِ واسْجُدْ

وهَلِّلْ في سَناءِ الرَّبِ فَخْرَا

فسبحانَ البديعِ بكلِ آنٍ

يُسَبِّحُهُ الورى حَمداً وشكرا

26/01/2023

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