الشعر

قصيدة الإنتظار...وطول الغيبة


هشام عبد القادر ||

 

شاهدت بالعصر والزمان العجائب

 

منها يشيب الطفل من شدة الأهوال

 

ولا عجب للمشيب من هول الغرائب

 

أرتبكت العقول و وتغيرت الأحوال

 

اصبح الحقائق لا مرئية من السحائب

 

قال المحتار وين الفرج يصح الاقوال

 

طالت الغيبة والهم زاد وين الغائب

 

ضاقت الصدور فينا بدأنا بالسؤال

 

أين الصراط المستقيم حاضر النوائب

 

شاهدت بإيران السخرية بعمائم الآل

 

وبالعراق من يهدد بضرب الكتائب..

 

واليمن تفرقة والعجب من كل ضال

 

حكم من خارج الوطن رئيس ونائب

 

وسوريا بين روس وغرب حرب طال

 

بدأت فتنة الحرب وظهور العجائب

 

إن قلنا أين محيي السنن يرحم الحال

 

كيف يظهر وجده . بين قاتل وناهب

 

تجددعصور ما اختلفت إلا عملة المال

 

 الزمن ذاك قاتل وهذا مقتول راهب

 

إذا صفت القلوب ظهرت حسن الأعمال

 

امطرت السماء بخيرها إذ الكل تائب

 

التوبة طريقها صعب  حمل الجبال

 

طريق قطعها شيطان رجيم خائب

 

نار الفتن بشاشات ورمز اذهل الاجيال

 

من أين الخير إلا بعلم وسلطان حاجب

 

قالوا ركن يماني قوي يسلم قول قال..

 

إن اشرقت شمس وبشرت بالغائب..

 

وقال من قال بعلم يجيب كل سؤال

 

علامة الشمس تحرق وتنير المواهب..

 

إذا صاح بالفجر  قامت شيوخ واطفال

 

صلت الحشود كإنها صفوف الكتائب..

 

بشارة ولى زمن الظلم واستراح البال..

 

جاء الكمال والنعمة والتمام الغائب..

 

1/12/2022

 

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