الشعر

شعر/ حروف نورانية علوية اسطرها..


هشام عبد القادر ||

 

اكتبها بعد البسملة قواف موزونه..

أقسم بها قسم عظيم نص إعلانها...

تسري بالوجود بذات السر مخزونة

لا إله إلا هو الله توحيد  بلسانها..

تشهد بإن التوحيد شرط مرهونة..

كل الحروف الف لام ها به بيانها..

تشير الحروف لبقاء الهوية مقرونة..

مدد الالف ويد اللام متصلة بعينها ..

ناظرة القلب وشاهدة المحبة مغبونة

سرى قلبي وعرج الروح لعذب بيانها

هادي المهتدين هدى قلبي لكن مكنونة

لا مهدي إلا مهدي واحد العدد صانها..

جوف القلوب ولدت الفطرة موصونة

جهر حبي وسر ذات المحبين لبلاغها

تكسر الشك وتضرب ما افشتها ملعونة

هذا البيت وشطره وهذا الركن علمها..

يخرج در الدرر كنوز لنفس محزونة. .

يسر بسر الكنز والدرر بسر سرها..

تصيح صيحات للمشتاق يخبرونه..

هذا إبن الأسباط وارث الرسالات كلها

كل سائل عنده ما يغيب وما ترجونه

 

والحمد لله رب العالمين

 

 

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